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https://tr.sputniknews.com/20211026/koruma-altindaki-15-kizil-geyigin-oldurulmemesi-icin-dava-acildi-1050192908.html
Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin öldürülmemesi için dava açıldı
Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin öldürülmemesi için dava açıldı
Türkiye Vegan Derneği, Bolu’da 15 kızıl geyiğin avlanmasına engel olmak için dava açtı. Dernek, Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin 'avlattırılması işi'... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:44+0300
2021-10-26T14:44+0300
türkiye
geyik
bolu
vegan
hayvan hakları
kaçak avcılık
kızıl
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Türkiye Vegan Derneği, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Bolu’nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin 'avlattırılması işi' ihalesinin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen durdurulmasını ve iptalini talep etti.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, tanesi 9 bin 300 lira ile 14 bin 800 lira arasında değişen bir fiyattan ihale edilecek olan geyiklerin kurtulması için yürütmenin durdurulması kararı alınması gerektiğini açıklayan dernek, Bolu dahil bir çok ilde daha önce alınan örnek kararlar olduğunu belirtti. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada emsal kararlara da atıfta bulunularak, "Söz konusu davalarda her seferinde davalı bakanlık ve ihaleleri kazanarak kotaları satın alan, daha sonra davaya müdahil olan acenteler tarafından hukuka uygun bir işlem gerçekleştirildiğine dair hiçbir delil dosyalara sunulamamış, cevap olarak sadece maddi kazanç sebebi öne sürülmüştür. Anayasal bir hak olan yaşam hakkı yalnızca insanların değil, insan dışı hayvanların da gözetilmesi gereken temel haklarındandır. Ayrıca açık hukuka ve mevzuata aykırılığın yanında, olası bir ret kararının önümüzdeki yıl mart ayına kadar süregelecek hukuka aykırı işlemin devamı ve hayvanların ölecek olması anlamına geleceğinin aşikâr olduğu; dönüşü olmayan ve maddi zararlarla karşılaştırılamayacak bir zarara sebep olacağı açıktır" denildi.Dernek, mahkemeden bir an önce yürütmeyi durdurma ve iptal kararı çıkmasının önemli olduğunu belirterek, daha önceki davalarda bakanlık savunmalarının kâr odaklı söylemler içerdiğini ve geçtiğimiz yıl mahkemelerin bu savunmaları yetersiz ve temelsiz bulunduğunu ancak her yıl yeni haleler açmaya devam ettiklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211016/avcilar-kaza-yapti-bagajdan-avlanmasi-yasak-kizil-geyik-cikti-1049882776.html
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geyik, bolu, vegan, hayvan hakları, kaçak avcılık, kızıl

Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin öldürülmemesi için dava açıldı

14:44 26.10.2021
© AAkızıl geyik
kızıl geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Türkiye Vegan Derneği, Bolu’da 15 kızıl geyiğin avlanmasına engel olmak için dava açtı. Dernek, Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin 'avlattırılması işi' ihalesinin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen durdurulmasını ve iptalini talep etti.
Türkiye Vegan Derneği, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Bolu’nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrısçık, Seben Merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin 'avlattırılması işi' ihalesinin etiğe ve hukuka aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yürütmenin acilen durdurulmasını ve iptalini talep etti.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, tanesi 9 bin 300 lira ile 14 bin 800 lira arasında değişen bir fiyattan ihale edilecek olan geyiklerin kurtulması için yürütmenin durdurulması kararı alınması gerektiğini açıklayan dernek, Bolu dahil bir çok ilde daha önce alınan örnek kararlar olduğunu belirtti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada emsal kararlara da atıfta bulunularak, "Söz konusu davalarda her seferinde davalı bakanlık ve ihaleleri kazanarak kotaları satın alan, daha sonra davaya müdahil olan acenteler tarafından hukuka uygun bir işlem gerçekleştirildiğine dair hiçbir delil dosyalara sunulamamış, cevap olarak sadece maddi kazanç sebebi öne sürülmüştür. Anayasal bir hak olan yaşam hakkı yalnızca insanların değil, insan dışı hayvanların da gözetilmesi gereken temel haklarındandır. Ayrıca açık hukuka ve mevzuata aykırılığın yanında, olası bir ret kararının önümüzdeki yıl mart ayına kadar süregelecek hukuka aykırı işlemin devamı ve hayvanların ölecek olması anlamına geleceğinin aşikâr olduğu; dönüşü olmayan ve maddi zararlarla karşılaştırılamayacak bir zarara sebep olacağı açıktır" denildi.
Dernek, mahkemeden bir an önce yürütmeyi durdurma ve iptal kararı çıkmasının önemli olduğunu belirterek, daha önceki davalarda bakanlık savunmalarının kâr odaklı söylemler içerdiğini ve geçtiğimiz yıl mahkemelerin bu savunmaları yetersiz ve temelsiz bulunduğunu ancak her yıl yeni haleler açmaya devam ettiklerini ifade etti.


Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
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16 Ekim, 16:27
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