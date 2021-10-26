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https://tr.sputniknews.com/20211026/lubnan-tezkeresi-onaylandi-1050206685.html
Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:56+0300
2021-10-26T20:56+0300
2021-10-26T21:53+0300
türkiye
lübnan
bm
türkiye
tbmm
birleşik ortak görev gücü
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Lübnan’daki Türk askerinin görev süresini 1 yıl uzatan tezkere Meclis’ten geçti.
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lübnan, bm, türkiye, tbmm, birleşik ortak görev gücü
Lübnan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:56 26.10.2021 (güncellendi: 21:53 26.10.2021)
Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Lübnan’daki Türk askerinin görev süresini 1 yıl uzatan tezkere Meclis’ten geçti.