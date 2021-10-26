Rus petrol şirketi Rosneft’in piyasa değeri 100 milyar doları geçti

Moskova Borsası’nda, Rus petrol şirketi Rosneft’in hisseleri bugün saat 13.55’te 663 rubleye ulaşarak zirve yaptı, ardından 659 rubleye geriledi. Böylelikle piyasa değeri 100 milyar doları geçen Rosneft, doğalgaz devi Gazprom ve ülkenin önde gelen bankası Sberbank ile birlikte Rusya’nın en pahalı 3 şirketler arasında yer alıyor.Rosneft’in hisseleri, petrol fiyatlarında süren artış ve enerji krizi bağlamında yükseliyor. Goldman Sachs yatırım bankası, geçtiğimiz günlerde, Rus petrol ve gaz sektörü ile ilgili hedef fiyatlarında revizyona giderek Rosneft’in hedef fiyatını yüzde 15 oranında artırmıştı.
Rus petrol devi Rosneft’in piyasa değeri, 2011’den bu yana ilk kez 100 milyar doları geçti. Moskova Borsası’nda Rosneft’in hisseleri bugün 663 rubleyi (92 TL) gördü.
Moskova Borsası’nda, Rus petrol şirketi Rosneft’in hisseleri bugün saat 13.55’te 663 rubleye ulaşarak zirve yaptı, ardından 659 rubleye geriledi. Böylelikle piyasa değeri 100 milyar doları geçen Rosneft, doğalgaz devi Gazprom ve ülkenin önde gelen bankası Sberbank ile birlikte Rusya’nın en pahalı 3 şirketler arasında yer alıyor.
Rosneft’in hisseleri, petrol fiyatlarında süren artış ve enerji krizi bağlamında yükseliyor. Goldman Sachs yatırım bankası, geçtiğimiz günlerde, Rus petrol ve gaz sektörü ile ilgili hedef fiyatlarında revizyona giderek Rosneft’in hedef fiyatını yüzde 15 oranında artırmıştı.