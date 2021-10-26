https://tr.sputniknews.com/20211026/sudan-ordusu-komutani-burhan-basbakan-hamdukun-sagligi-yerinde-bugun-evine-donecek-1050195305.html

Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek

Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek

Sudan ordusunun genel komutanı Abdulfettah el-Burhan, dün tutulanan Başbakan Hamduk'un sağlığının yerinde olduğunu ve bugün evine döneceğini duyurdu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:33+0300

2021-10-26T15:33+0300

2021-10-26T15:39+0300

sudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1050195305.jpg?1635251958

Sudan'da Ordu Genel Komutanı Abdufettah el-Burhan, darbenin ardından tutuklunan ve bilinmeyen bir yerde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer politikacıların akıbetine ilişkin açıklama yaptı.Başbakan Hamduk'un sağlığının yerinde olduğunu belirten Burhan, bugün içinde evine döneceği bilgisini verdi.Burhan, yaptığı açıklamada, "Sudan halkı ile adalet, özgürlük ve eşitlik sloganlarıyla Genel Komutanlığa geldikleri sırada anlaştık. Sudan halkının sivil bir hükümete yönelik taleplerini yerine getirmek için mümkün olan her tavizi verdik" dedi.

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sudan