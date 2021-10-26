Sudan'da Ordu Genel Komutanı Abdufettah el-Burhan, darbenin ardından tutuklunan ve bilinmeyen bir yerde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer politikacıların akıbetine ilişkin açıklama yaptı.Başbakan Hamduk'un sağlığının yerinde olduğunu belirten Burhan, bugün içinde evine döneceği bilgisini verdi.Burhan, yaptığı açıklamada, "Sudan halkı ile adalet, özgürlük ve eşitlik sloganlarıyla Genel Komutanlığa geldikleri sırada anlaştık. Sudan halkının sivil bir hükümete yönelik taleplerini yerine getirmek için mümkün olan her tavizi verdik" dedi.
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Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek
Sudan ordusunun genel komutanı Abdulfettah el-Burhan, dün tutulanan Başbakan Hamduk'un sağlığının yerinde olduğunu ve bugün evine döneceğini duyurdu.
Sudan'da Ordu Genel Komutanı Abdufettah el-Burhan, darbenin ardından tutuklunan ve bilinmeyen bir yerde tutulan Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer politikacıların akıbetine ilişkin açıklama yaptı.
Başbakan Hamduk'un sağlığının yerinde olduğunu belirten Burhan, bugün içinde evine döneceği bilgisini verdi.
Burhan, yaptığı açıklamada, "Sudan halkı ile adalet, özgürlük ve eşitlik sloganlarıyla Genel Komutanlığa geldikleri sırada anlaştık. Sudan halkının sivil bir hükümete yönelik taleplerini yerine getirmek için mümkün olan her tavizi verdik" dedi.