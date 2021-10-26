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https://tr.sputniknews.com/20211026/suriyede-rus-askeri-konvoyun-gectigi-yolda-patlama-1050177998.html
Suriye’de Rus askeri konvoyun geçtiği yolda patlama
Suriye’de Rus askeri konvoyun geçtiği yolda patlama
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Der’a bölgesinde devriye görevini yerine getiren Rus askeri konvoyun geçtiği yolda el yapımı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T05:09+0300
2021-10-26T05:09+0300
dünya
rus askeri
suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün saat 08.55’te, Rus askeri politisin Der’a bölgesinde, Umm el Maaten yerleşimi yakınlarında, M-5 karayolunda devriye görevini yerine getirdiği sırada, konvoydaki ilk aracın önünde el yapımı bomba infilak etti” açıklamasında bulundu.Kulit, patlamadan Rus askerlerin etkilenmediğini bildirdi.
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rus askeri, suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi

Suriye’de Rus askeri konvoyun geçtiği yolda patlama

05:09 26.10.2021
© Sputnik / Hikmet DurgunKobani'de Rus askeri polis
Kobani'de Rus askeri polis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Hikmet Durgun
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Der’a bölgesinde devriye görevini yerine getiren Rus askeri konvoyun geçtiği yolda el yapımı bombanın patladığını, Rus askerlerin patlamadan etkilenmediğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün saat 08.55’te, Rus askeri politisin Der’a bölgesinde, Umm el Maaten yerleşimi yakınlarında, M-5 karayolunda devriye görevini yerine getirdiği sırada, konvoydaki ilk aracın önünde el yapımı bomba infilak etti” açıklamasında bulundu.
Kulit, patlamadan Rus askerlerin etkilenmediğini bildirdi.
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