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https://tr.sputniknews.com/20211026/umitcan-uygun-hakkinda-aleyna-cakiri-darbetmesiyle-ilgili-yeni-dava--1050195144.html
Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava
Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava
Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce darbedip bayıltan Ümitcan Uygun hakkında, o anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:31+0300
2021-10-26T15:31+0300
türkiye
sosyal medya
ceza
dava
cinayet
aleyna çakır
ümitcan uygun
sema esen
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'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.Bu davada tutuksuz yargılaması süren Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede Uygun hakkında Sema Esen'i dövüp, o anları canlı yayınlamasıyla ilgili o 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Mağdur vekillerinin aynı olayla ilgili Esen’in, ölümünden önce şüpheliden şikayetçi olduğu; ancak baskı ile şikayetinden vazgeçirildiği, bu nedenle TCK 134 ve 243 suçları yönünden soruşturma yürütülmediği belirtilerek, şikayetçi oldukları belirtildi. İddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla, şüphelinin yargılandığı Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Ö.'nün ifadesinin alındığı belirtilerek, tüm dosya kapsamında Uygun’un, Esen’i darbederek bayılttığı, Esen’in cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı aktarıldı. Uygun’un bu eylemle, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçunu işlediği belirtildi. Uygun, iddianameyi kabul eden Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.Ümitcan Uygun hakkında, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/umitcan-uygun-icin-agirlastirilmis-muebbet-talep-edildi-1050048381.html
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sosyal medya, ceza, dava, cinayet, aleyna çakır, ümitcan uygun, sema esen

Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava

15:31 26.10.2021
© DHAAleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’i, ölümünden önce darbedip bayıltan Ümitcan Uygun hakkında, o anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla ilgili, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldı.
'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.
Bu davada tutuksuz yargılaması süren Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede Uygun hakkında Sema Esen'i dövüp, o anları canlı yayınlamasıyla ilgili o 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Mağdur vekillerinin aynı olayla ilgili Esen’in, ölümünden önce şüpheliden şikayetçi olduğu; ancak baskı ile şikayetinden vazgeçirildiği, bu nedenle TCK 134 ve 243 suçları yönünden soruşturma yürütülmediği belirtilerek, şikayetçi oldukları belirtildi.
İddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla, şüphelinin yargılandığı Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Ö.'nün ifadesinin alındığı belirtilerek, tüm dosya kapsamında Uygun’un, Esen’i darbederek bayılttığı, Esen’in cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı aktarıldı. Uygun’un bu eylemle, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçunu işlediği belirtildi. Uygun, iddianameyi kabul eden Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Ümitcan Uygun hakkında, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Esra Hankulu'nun komşusu konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
21 Ekim, 15:53
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