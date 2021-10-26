https://tr.sputniknews.com/20211026/vahsi-guzelin-yildizi-natalia-oreiro-rusya-vatandasligi-aldi-1050188974.html

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı

Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi 'Vahşi Güzel'in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:29+0300

2021-10-26T13:29+0300

2021-10-26T13:29+0300

yaşam

rusya

vatandaşlık

natalia oreiro

vahşi güzel

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Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayınlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.Oreiro, geçen yılın haziran ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı.Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan 'Vahşi Güzel' dizisinde, 'Milagros' ismiyle başrolde oynamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20190324/turkiye-kasip-kavuran-vahsi-guzel-putin-rus-pasaport-1038382308.html

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