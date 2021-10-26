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Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi 'Vahşi Güzel'in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:29+0300
2021-10-26T13:29+0300
2021-10-26T13:29+0300
yaşam
rusya
vatandaşlık
natalia oreiro
vahşi güzel
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Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayınlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.Oreiro, geçen yılın haziran ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı.Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan 'Vahşi Güzel' dizisinde, 'Milagros' ismiyle başrolde oynamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190324/turkiye-kasip-kavuran-vahsi-guzel-putin-rus-pasaport-1038382308.html
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rusya, vatandaşlık, natalia oreiro, vahşi güzel
Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi 'Vahşi Güzel'in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı.
Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayınlanan Devlet Başkanı
Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.
Oreiro, geçen yılın haziran ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı.
Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.
Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan '
Vahşi Güzel' dizisinde, 'Milagros' ismiyle başrolde oynamıştı.