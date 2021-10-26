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Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı seçiminde tek aday
Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı seçiminde tek aday
Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Yıldırım Demirören'in tek başkan adaylığıyla gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T01:42+0300
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spor
golf
ahmet ağaoğlu
yıldırım demirören
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Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek 5'inci Olağan ile 8'inci Mali Genel Kurul'a eski TFF ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in tek başkan adayı olarak başvurusu kabul edildi.Türkiye Golf Federasyonu ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda görevi Demirören'e devredecek.
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golf, ahmet ağaoğlu, yıldırım demirören

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı seçiminde tek aday

01:42 26.10.2021
© AAYıldırım Demirören
Yıldırım Demirören - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Yıldırım Demirören'in tek başkan adaylığıyla gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığı Yıldırım Demirören'e devredecek
Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek 5'inci Olağan ile 8'inci Mali Genel Kurul'a eski TFF ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in tek başkan adayı olarak başvurusu kabul edildi.
Türkiye Golf Federasyonu ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda görevi Demirören'e devredecek.
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