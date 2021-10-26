https://tr.sputniknews.com/20211026/yildirim-demiroren-turkiye-golf-federasyonu-baskanligi-seciminde-tek-aday-1050175439.html

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı seçiminde tek aday

Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı seçiminde tek aday

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Yıldırım Demirören'in tek başkan adaylığıyla gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T01:42+0300

2021-10-26T01:42+0300

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spor

golf

ahmet ağaoğlu

yıldırım demirören

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Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek 5'inci Olağan ile 8'inci Mali Genel Kurul'a eski TFF ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in tek başkan adayı olarak başvurusu kabul edildi.Türkiye Golf Federasyonu ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda görevi Demirören'e devredecek.

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golf, ahmet ağaoğlu, yıldırım demirören