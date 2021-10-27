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https://tr.sputniknews.com/20211027/4-yildir-catidan-inmeyen-kediyi-mahalle-sakinleri-anlatti-insanlara-kusmus-hikayesi-cok-buyuk-1050247013.html
4 yıldır çatıdan inmeyen kediyi mahalle sakinleri anlattı: İnsanlara küsmüş, hikayesi çok büyük
4 yıldır çatıdan inmeyen kediyi mahalle sakinleri anlattı: İnsanlara küsmüş, hikayesi çok büyük
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T22:47+0300
2021-10-27T22:50+0300
yaşam
kedi
çorum
çatı
sungurlu
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Çorum'un Sungurlu ilçesi Halıcılar Caddesi'ndeki ayakkabıcılar arastasında tek katlı binanın çatısında yaşayan bir kedi, 4 yıldır aşağı inmiyor.Esnaf ve vatandaşların çatıya bıraktığı yemek ve su ile yaşamını sürdüren kedi, ilçenin maskotu haline geldi.Kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 4 yıldır süren çabalarına rağmen çatıdan indirilemedi. Kediyi çatıdan indirmek için yıllardır çabalayan vatandaşlar, kedinin insanlara yaklaşmadığını ve bıraktıkları yemekleri uzaklaştıklarında yediğini söyledi.Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan vatandaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, “Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz" dedi.'İnsanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş'İtfaiyenin yaptığı girişimlerin de sonuç vermediğini söyleyen Yavuz, "İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar. Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöyle de diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş” diye konuştu.'Bu kedinin hikayesi çok büyük'Diğer yandan aynı cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan Ahmet Köylü ise kediye sürekli olarak yemek ve su verdiklerini belirterek, “Benim bildiğim, bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı. Biz de çarşı esnafı olarak yiyeceklerini ve suyunu ayağına kadar çatıya çıkarıyoruz. Normal yiyecekler dışında ciğer, tavuk eti, balık veriyoruz. Biz uzaklaşınca bıraktığımız yiyecekleri yemeye geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman sanki yalvarır gibi aşağıya sesleniyor. Ne yaptıysak indiremiyoruz. Bu kedinin hikayesi çok büyük çok” dedi.
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4 yıldır çatıdan inmeyen kediyi mahalle sakinleri anlattı: İnsanlara küsmüş, hikayesi çok büyük

22:47 27.10.2021 (güncellendi: 22:50 27.10.2021)
© İHAÇorum’un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi bölgedeki esnaf besliyor.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi bölgedeki esnaf besliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi bölgedeki esnaf besliyor.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Halıcılar Caddesi'ndeki ayakkabıcılar arastasında tek katlı binanın çatısında yaşayan bir kedi, 4 yıldır aşağı inmiyor.
Esnaf ve vatandaşların çatıya bıraktığı yemek ve su ile yaşamını sürdüren kedi, ilçenin maskotu haline geldi.
Kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 4 yıldır süren çabalarına rağmen çatıdan indirilemedi. Kediyi çatıdan indirmek için yıllardır çabalayan vatandaşlar, kedinin insanlara yaklaşmadığını ve bıraktıkları yemekleri uzaklaştıklarında yediğini söyledi.
Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan vatandaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, “Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz" dedi.

'İnsanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş'

İtfaiyenin yaptığı girişimlerin de sonuç vermediğini söyleyen Yavuz, "İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar. Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöyle de diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş diye konuştu.

'Bu kedinin hikayesi çok büyük'

Diğer yandan aynı cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan Ahmet Köylü ise kediye sürekli olarak yemek ve su verdiklerini belirterek, “Benim bildiğim, bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı. Biz de çarşı esnafı olarak yiyeceklerini ve suyunu ayağına kadar çatıya çıkarıyoruz. Normal yiyecekler dışında ciğer, tavuk eti, balık veriyoruz. Biz uzaklaşınca bıraktığımız yiyecekleri yemeye geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman sanki yalvarır gibi aşağıya sesleniyor. Ne yaptıysak indiremiyoruz. Bu kedinin hikayesi çok büyük çok” dedi.
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