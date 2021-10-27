https://tr.sputniknews.com/20211027/abdden-londraya-taahhut-assangei-bize-iade-edin-hapis-cezasini-memleketi-avustralyada-ceksin-1050229941.html

ABD'den Londra'ya taahhüt: Assange'ı bize iade edin, hapis cezasını memleketi Avustralya'da çeksin

ABD'den Londra'ya taahhüt: Assange'ı bize iade edin, hapis cezasını memleketi Avustralya'da çeksin

ABD yönetimi, Britanya yargısına WikiLeaks kurucusunun iadesi yönünde çark etmesini sağlamak amacıyla taahhüt sundu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:48+0300

2021-10-27T14:48+0300

2021-10-27T14:50+0300

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iade

abd adalet bakanlığı

iade talebi

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ABD'nin sızdırılan gizli belgelerini yayımlayarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç dahil yasadışı faaliyetlerini ifşa eden WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın gazetecilik yaptığını kabul etmek yerine 1917 tarihli Casusluk Yasası'na dayanarak 175 yıl hapis talebiyle yargılamak isteyen Washington'dan yeni bir hamle geldi.Britanya yargısının Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki kararına ilişkin ABD yönetiminin yaptığı temyiz başvurusu bugün Londra'da görüşülüyor.50 yaşındaki Assange'ı 18 suçlamadan yargılamak için iadesini isteyen ABD, temyizi kazanabilmek için mahkemeye, WikiLeaks kurucusunun ABD'deki yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı, onun yerine kendi memleketi Avustralya'da hapis cezasını çekebileceğini taahhüt eden belge sundu. WikiLeaks avukatarı ise CIA'in Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığının ortaya çıkmasına dayanarak, ABD'ye iadesi halinde can güvenliğinin olmayacağını belirtti. Londra'nın dışındaki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tecrit altında tutulan ve hayatının en önemli duruşmasına fiziksel oarak katılmasına izin verilmeyen Assange'ın serbest bırakılmasını isteyenler, mahkeme önünde gösteri düzenledi. İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek Assange'ın destekçileri ve avukatları, WikiLeaks kurucusunun yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.Basın örgütleri, Assange'ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

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