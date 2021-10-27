https://tr.sputniknews.com/20211027/alman-ekonomi-bakanligi-kuzey-akim-2ye-sertifikanin-verilmesi-abye-tehdit-arz-etmiyor-1050212015.html

Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor

Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliğinin analizini tamamladığı ve... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T01:32+0300

2021-10-27T01:32+0300

2021-10-27T01:32+0300

ekonomi

rusya

almanya

kuzey akım 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706583_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05356671b9711b975c6ba663f2da37fc.jpg

Almanya’nın elektrik, gaz, telekomünikasyon, posta ve demiryolları alanında düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Sertifikalandırma sürecine devam edeceğiz. Ekonomi Bakanlığı, sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizini tamamladı ve bugün bunu Federal Ağ Ajansı’na sunacak” dendi.Açıklamada, “Ekonomi Bakanlığı, bu analizinde, Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesinin Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) gaz arzının güvenliğini tehdit etmediği sonucuna vardı” ifadesine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/rusyadan-almanyaya-kuzey-akim-2-icin-son-muhlet-sertifika-8-ocaka-kadar-verilmeli-1049991034.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, kuzey akım 2