https://tr.sputniknews.com/20211027/alman-ekonomi-bakanligi-kuzey-akim-2ye-sertifikanin-verilmesi-abye-tehdit-arz-etmiyor-1050212015.html
Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor
Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor
Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliğinin analizini tamamladığı ve... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T01:32+0300
2021-10-27T01:32+0300
2021-10-27T01:32+0300
ekonomi
rusya
almanya
kuzey akım 2
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Almanya’nın elektrik, gaz, telekomünikasyon, posta ve demiryolları alanında düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Sertifikalandırma sürecine devam edeceğiz. Ekonomi Bakanlığı, sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizini tamamladı ve bugün bunu Federal Ağ Ajansı’na sunacak” dendi.Açıklamada, “Ekonomi Bakanlığı, bu analizinde, Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesinin Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) gaz arzının güvenliğini tehdit etmediği sonucuna vardı” ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rusyadan-almanyaya-kuzey-akim-2-icin-son-muhlet-sertifika-8-ocaka-kadar-verilmeli-1049991034.html
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Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor
Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliğinin analizini tamamladığı ve ilgili raporu bugün Federal Ağ Ajansı’na sunacağı belirtildi.
Almanya’nın elektrik, gaz, telekomünikasyon, posta ve demiryolları alanında düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Sertifikalandırma sürecine devam edeceğiz. Ekonomi Bakanlığı, sertifikanın verilmesi süreci kapsamında, sevkiyat güvenliği analizini tamamladı ve bugün bunu Federal Ağ Ajansı’na sunacak” dendi.
Açıklamada, “Ekonomi Bakanlığı, bu analizinde, Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesinin Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) gaz arzının güvenliğini tehdit etmediği sonucuna vardı” ifadesine yer verildi.