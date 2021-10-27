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Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı
Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı
Aydın Nazilli'de çaldığı motosikleti alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi tutuklandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:02+0300
2021-10-27T03:02+0300
2021-10-27T03:02+0300
türkiye
polis
motorsiklet
hırsızlık
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Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde son bir ayda yaşanan koyun hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, S.T'nin önceki gün Yeşil Mahalle'den de park halindeki motosikleti çaldığını tespit etti.S.T, alıcı gibi davranan polise motosikleti satmak isterken suçüstü yakalandı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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polis, motorsiklet, hırsızlık
Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı
Aydın Nazilli'de çaldığı motosikleti alıcı gibi davranan polise satmaya çalışan kişi tutuklandı.
Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde son bir ayda yaşanan
koyun hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, S.T'nin önceki gün Yeşil Mahalle'den de park halindeki motosikleti çaldığını tespit etti. S.T, alıcı gibi davranan polise motosikleti satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.