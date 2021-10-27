Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. Şuşa’da bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti.
Şuşa’da bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.
Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:
"Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin."
Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde ezan okumak bizlere de nasip oldu.