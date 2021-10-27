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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okudu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
azerbaycan
ezan
ali erbaş
diyanet başkanlığı
şuşa
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. Şuşa’da bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:
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türkiye, azerbaycan, ezan, ali erbaş, diyanet başkanlığı, şuşa

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu

23:07 27.10.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti.
Şuşa’da bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.
Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:
"Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin."
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