https://tr.sputniknews.com/20211027/diyanet-isleri-baskani-erbas-susada-ezan-okudu-1050247514.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okudu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

azerbaycan

ezan

ali erbaş

diyanet başkanlığı

şuşa

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini ziyaret etti. Şuşa’da bulunan Yukarı Gövher Ağa Camii'ne de uğrayan Erbaş, burada ezan okudu.Ezan okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu açıklamayı yaptı:

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türkiye, azerbaycan, ezan, ali erbaş, diyanet başkanlığı, şuşa