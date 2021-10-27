https://tr.sputniknews.com/20211027/doc-dr-memis-turkiye-mor-ekonomiye-onculuk-etmeli-1050231635.html

Doç. Dr. Memiş: Türkiye mor ekonomiye öncülük etmeli

Doç. Dr. Memiş: Türkiye mor ekonomiye öncülük etmeli

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği ‘Sürdürülebilir Bir Sistem Önerisi: Eşitlikçi Feminist Ekonomi’ etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Emel Memiş... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:17+0300

2021-10-27T15:17+0300

2021-10-27T15:17+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

feminizm

üretim

pandemi

kovid-19

ses eşitlik ve dayanışma derneği

emel memiş

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SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Prof. Dr. İpek İlkkaracan, Doç. Dr. Emel Memiş, ekonomist Özlem Onaran, ekonomist ve yazar Osman Ulagay'ın katılımıyla ‘Sürdürülebilir Bir Sistem Önerisi: Eşitlikçi Feminist Ekonomi’ etkinliğini düzenledi.Etkinlikte, geçtiğimiz günlerde yayınlanan TÜSİAD ve BM Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun raporları analiz edildi. Yeni kalkınma yaklaşımları ile sürdürebilir bir geleceğin inşası için gerekli politikalar tartışıldı.Etkinliğin moderatörlüğünü yürüten SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, Türkiye’de feminist politikaların hayata geçmesi gerektiğini söyledi.Feminist iktisat bakış açısı nedir?Etkinlikte konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek İlkkaracan, feminist iktisat bakış açısından ekonomiyi şu şekilde anlattı:‘Kovid-19 hane içi üretime talebi çoğalttı’Tam zamanlı işlerde çalışan kadınların yüzde 60'ının zaman yoksulluğu riskini göze alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İpek İlkkaracan, pandemiyle eşitsizliklerin küresel boyutta ve türde arttığını, Kovid-19’un hane içi üretime talebi çoğalttığını belirtti.Mayıs 2020'de yaptıkları bir araştırmadan bahseden Prof. Dr. İpek İlkkaracan, kadınlarda ortalama günde 1.5 saat ücretsiz çalışmada artış olduğunu, erkekler ve kadınlar arasındaki saat farkının 6 saate çıktığını dile getirdi.Ayrıca Prof. Dr. İpek İlkkaracan bakım ekonomisine yatırım yapmanın ekonomik getirilerini şöyle özetledi:‘Adil ve sürdürülebilir kalkınma bakım emeği farklarının ortadan kaldırılmasını gerektiriyor’Greenwich Üniversitesi'nden ekonomist Özlem Onaran ise konuşmasında “Toplumsal altyapının uzun vadeli olumlu etkisini ve yatırım karakterini anlamak, maliye ve sanayi politikalarının geliştirilmesi açısından da bu harcamaların nasıl finanse edileceği çok önemli. Toplumsal altyapı harcamaları hem artan oranlı gelir ve servet vergileriyle hem de kamu borçlanmasıyla finanse edilebilir. Adil ve sürdürülebilir kalkınma, hem yeşil fiziksel hem de mor toplumsal altyapı alanında kamu yatırımlarını, adil ücret ve çalışma koşullarını, çalışma süresinde kısalmayı ve cinsiyetçi ücret, istihdam ve bakım emeği farklarının ortadan kaldırılmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.‘Neoliberal yaklaşımın pandemi episodu sanki insanlığı suçüstü yakaladı’Ekonomist ve yazar Osman Ulagay ise konuşmasında, “Türkiye'de ekonominin tüm prensiplerinin tersi uygulanıyor. Neoliberal yaklaşımın pandemi episodu sanki insanlığı suçüstü yakaladı. Dünyanın pek çok şeyin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Hayatın bütün alanlarında farklı bir dünyaya geçmek artık kaçınılmaz. İnsanlar değişime daha yatkın hale geldiler” dedi.‘Şimdi iklim ekonomisi ve mor ekonominin tam zamanı, Türkiye mor ekonomiye öncülük etmeli’Renkli ekonomik modelin demokrasiye de hizmet ettiğini söyleyen Doç. Dr. Emel Memiş, “Şimdi iklim ekonomisi ve mor ekonominin tam zamanı. Mor ekonomi kavramının sahibi olarak Türkiye bu konuya öncülük etmeli. Adil ve sürdürülebilir dünya için harekete geçmeliyiz. Yeni bir sosyal kontrat yapılması gerekiyor. Radikal addedilen ekonomik öneriler, bugün uluslararası kurumlar tarafından dile getiriliyor” dedi.

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türkiye, ekonomi, feminizm, üretim, pandemi, kovid-19, ses eşitlik ve dayanışma derneği, emel memiş