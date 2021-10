https://tr.sputniknews.com/20211027/dunyanin-eski-cinayet-vakasi-bin-300-yil-sonra-cozuldu-1050211114.html

Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü

Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü

Çin'in kuzeybatısında 1.300 yıl önce öldürülen adamın, cinayete nasıl kurban gittiği yüzyıllar boyunca bir sır olarak kaldı. Yapılan yeni bir araştırma... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

ABD’de yer alan Teksas A&M Üniversitesi liderliğindeki bir bilim insanı ekibi, bin 300 yıl önce ölen adamın cinayetini aydınlatmayı başardı. Araştırmacılar, katillerin cesedi on yıl önce keşfedilen Shiyanzi Mezarlığı’na attığını keşfetti.NTV'nin aktardığı haberde, kurbanın iskeleti, bir ailenin ( bir erkek, kadın ve çocuk) ebedi istirahatgahına açılan bir mezar boşluğunda bulundu. Ancak, başlangıçta adamın kalıntılarının mezardan mal çalarken kazayla ölen bir mezar soyguncusuna ait olduğu düşünülüyordu.Archaeological and Anthropological Sciences adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, kalıntıların mezar odasının tabanından 14 metre yükseklikte oturduğunu belirledi. Bu durum ise söz konusu adamın, mezar soygunu gerçekleştikten önemli bir süre sonra öldüğünü gösteriyor.Cellat olduğuna inanılıyorAraştırmacılar ayrıca adamın Tang hanedanlığı döneminde yaşadığını ve cinayet veya saldırıdan suçlu bulunan insanları asan bir cellat olduğunu düşündüklerini söyledi.Mezarlık 2002 yılında keşfedildiDiğer taraftan, Shiyanzi mezarlığı 2002 yılında Ningxia bölgesinden geçen bir boru hattı üzerinde çalışan inşaat işçileri tarafından keşfedildi. 2000 yıl önce Han Hanedanlığı döneminde(milattan önce 206 - milattan sonra 220 ) inşa edilen mezarlığın kazılarına 2009 yılında başlandı ve toplam 11 mezar ortaya çıkarıldı.Diğer iskeletlerden 700 yıl daha gençArkeologlar, mezarın üzerindeki bir şaftın içine sıkışmış bir iskeletle karşılaşana kadar her mezarda insan kalıntıları buldu. Daha derin bir incelemenin ardından, ana bölgedeki üç iskeletin akraba olduğu, şafttaki iskeletin bu aileye ait olmadığı ve öldüğünde onlardan 700 yaş daha genç olduğu belirlendi.Adamın öldüğü tarihi belirleyen kemik analizinin ardından uzmanlar, onun bin 300 yıl önceki ölümünün gizemini aralamak için çalışmaya başladı.13 bıçak darbesiyle öldürüldüİskeletin üzerinde 13 tane 'V' şeklinde işaret bulundu. En derinin ise kafatasında olduğu görüldü. Adamın kalbini veya akciğerleri gibi hayati organları delen bıçak yaraları nedeniyle öldüğü tespit edildi.Öte yandan bilim insanları, şaftın katiller tarafından kazıldığına ve daha sonra adamın cesedini içeri bırakıp yola devam etmeden önce deliği doldurduklarına inandıklarını söyledi.

