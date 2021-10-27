https://tr.sputniknews.com/20211027/ekonomik-guven-endeksi-ekimde-1014e-dustu-1050219101.html
Ekonomik güven endeksi ekimde 101.4'e düştü
Ekonomik güven endeksi ekimde 101.4'e düştü
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:42+0300
2021-10-27T10:42+0300
2021-10-27T10:42+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
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Buna göre, endeks eylülde 102,4 iken ekimde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayisi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ekimde yüzde 1,8 azalarak 111,3 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 artışla 120,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 yükselerek 121,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artarak 92,7 değerini aldı.Tüketici güven endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi ekimde 101.4'e düştü
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks eylülde 102,4 iken ekimde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayisi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ekimde yüzde 1,8 azalarak 111,3 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 artışla 120,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 yükselerek 121,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artarak 92,7 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.