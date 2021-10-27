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Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de tutuklanan ve ardından serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin Almanya başkanlığına... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:45+0300
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dünya
almanya
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seçim
pen
deniz yücel
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Gazeteci ve yazar Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) Almanya başkanlığına seçildi.PEN Almanya, yaptığı açıklamada, salı günü Frankfurt kentindeki tarihi Pauls Kilisesi'nde düzenlenen genel kurulda, Yücel'in başkanlığa seçildiğini duyurdu.2017'den beri görevde bulunan Regula Venske ise yeniden aday olmadı.Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20200719/nsu-20dan-deniz-yucele-tehdit-mektubu-1042483391.html
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almanya, frankfurt, seçim, pen, deniz yücel, başkan

Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi

16:45 27.10.2021 (güncellendi: 16:46 27.10.2021)
© AFP 2021Gazeteci Deniz Yücel
Gazeteci Deniz Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021
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Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de tutuklanan ve ardından serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin Almanya başkanlığına seçildiği bildirildi.
Gazeteci ve yazar Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) Almanya başkanlığına seçildi.
PEN Almanya, yaptığı açıklamada, salı günü Frankfurt kentindeki tarihi Pauls Kilisesi'nde düzenlenen genel kurulda, Yücel'in başkanlığa seçildiğini duyurdu.
2017'den beri görevde bulunan Regula Venske ise yeniden aday olmadı.
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.
Deniz Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2020
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