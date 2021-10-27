https://tr.sputniknews.com/20211027/gazeteci-deniz-yucel-penin-almanya-baskanligina-secildi-1050235943.html
Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de tutuklanan ve ardından serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin Almanya başkanlığına... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:45+0300
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Gazeteci ve yazar Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) Almanya başkanlığına seçildi.PEN Almanya, yaptığı açıklamada, salı günü Frankfurt kentindeki tarihi Pauls Kilisesi'nde düzenlenen genel kurulda, Yücel'in başkanlığa seçildiğini duyurdu.2017'den beri görevde bulunan Regula Venske ise yeniden aday olmadı.Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20200719/nsu-20dan-deniz-yucele-tehdit-mektubu-1042483391.html
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Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
16:45 27.10.2021 (güncellendi: 16:46 27.10.2021)
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de tutuklanan ve ardından serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin Almanya başkanlığına seçildiği bildirildi.
Gazeteci ve yazar Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) Almanya başkanlığına seçildi.
PEN Almanya, yaptığı açıklamada, salı günü Frankfurt kentindeki tarihi Pauls Kilisesi'nde düzenlenen genel kurulda, Yücel'in başkanlığa seçildiğini duyurdu.
2017'den beri görevde bulunan Regula Venske ise yeniden aday olmadı.
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti.