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Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli emretti siz yaptınız'
Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli emretti siz yaptınız'
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili Meclis... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T23:06+0300
2021-10-27T23:14+0300
politika
mustafa şentop
ömer faruk gergerlioğlu
gerginlik
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Gergerlioğlu, kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü belirterek, kendisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM’den zorla çıkarıldığını ifade etti. Bunun üzerine Şentop konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı. Gergerlioğlu, Şentop'un kendisinden özür dilemesini isterken, "Anayasa'yı değil. AKP ve MHP ittifakının sözünü dinlediniz. Anayasa hukukçuları size 'yanlış yapıyorsunuz' dedi. Bahçeli'nin emrini dinlediniz. Yazıklar olsun. Böyle Meclis Başkanı mı olur" ifadelerini kullandı.Şentop, Gergerlioğlu'nun konuşması sırasında komisyonu terk ederken, oturuma verilen aranın ardından kapıdan geri döndü.Gergerlioğlu'nun "Sayın Başkan'ım lütfen dinleyin beni" sözlerine Şentop "Ne dinleyeceğim. Hayır yok öyle bir şey. Şahsi meselen varsa gel şahsen gör" karşılığını verdi. Şentop, masaya yumruğunu vurdu ve "Kişisel meseleni buraya taşıma" dedi.Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da sürdü. Şentop, salondan ayrılmak için ayağa kalktı.Gergerlioğlu'nun "Pijama ile terlik ile abdest alırken gözaltına alındım. Böyle başkan mı olur?" demesi üzerine Şentop, salona geri döndü.Şentop, "Şahsi meseleni buraya getiremezsin, komisyona konuş, şahsi meselen varsa gel benle konuş. Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Güneşin doğduğu saat belli. Yalan söylüyorsun yalan. Siz bilmeyebilirsiniz, namaz kılan bilir. 45 dakika geçmiş, kerahet vaktinde hiçbir namaz kılınmaz" dedi.
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mustafa şentop, ömer faruk gergerlioğlu, gerginlik

Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli emretti siz yaptınız'

23:06 27.10.2021 (güncellendi: 23:14 27.10.2021)
© DHAÖmer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile gerginlik yaşadı. Gergerlioğlu, "Bahçeli emretti siz yaptınız" dedi. Şentop da Gerglioğlu'na yönelik "Şahsi meseleni buraya getiremezsin" yanıtını verdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Gergerlioğlu, kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü belirterek, kendisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM’den zorla çıkarıldığını ifade etti. Bunun üzerine Şentop konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı.
Gergerlioğlu, Şentop'un kendisinden özür dilemesini isterken, "Anayasa'yı değil. AKP ve MHP ittifakının sözünü dinlediniz. Anayasa hukukçuları size 'yanlış yapıyorsunuz' dedi. Bahçeli'nin emrini dinlediniz. Yazıklar olsun. Böyle Meclis Başkanı mı olur" ifadelerini kullandı.
Şentop, Gergerlioğlu'nun konuşması sırasında komisyonu terk ederken, oturuma verilen aranın ardından kapıdan geri döndü.
Gergerlioğlu'nun "Sayın Başkan'ım lütfen dinleyin beni" sözlerine Şentop "Ne dinleyeceğim. Hayır yok öyle bir şey. Şahsi meselen varsa gel şahsen gör" karşılığını verdi. Şentop, masaya yumruğunu vurdu ve "Kişisel meseleni buraya taşıma" dedi.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da sürdü. Şentop, salondan ayrılmak için ayağa kalktı.
Gergerlioğlu'nun "Pijama ile terlik ile abdest alırken gözaltına alındım. Böyle başkan mı olur?" demesi üzerine Şentop, salona geri döndü.
Şentop, "Şahsi meseleni buraya getiremezsin, komisyona konuş, şahsi meselen varsa gel benle konuş. Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Güneşin doğduğu saat belli. Yalan söylüyorsun yalan. Siz bilmeyebilirsiniz, namaz kılan bilir. 45 dakika geçmiş, kerahet vaktinde hiçbir namaz kılınmaz" dedi.
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