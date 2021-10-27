https://tr.sputniknews.com/20211027/goc-idaresi-aciklama-yapti-muz-yeme-videosu-paylasan-suriyeliler-sinir-disi-edilecek-1050247943.html

Göç İdaresi açıklama yaptı: 'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek

Göç İdaresi açıklama yaptı: 'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T23:28+0300

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türkiye

türkiye

suriyeli sığınmacılar

içişleri bakanlığı

muz

göç idaresi

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Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası sosyal medya platformlarından 'muz yeme' içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından 'yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandığı' belirtilirken, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu 7 kişi hakkında sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sokak röportajında bir vatandaş muz alamadığını dile getirirken, bu söylemlerin üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlatmıştı. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli bir genç, yayınladığı video ile yurttaşları adına özür dilemişti. Bir sokak röportajında Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini savunan vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" şeklindeki sözleri Suriyeli bazı gençlerin 'muz yeme' eylemi içerikli videolar paylaştığı bildirilmişti.

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türkiye, suriyeli sığınmacılar, içişleri bakanlığı, muz, göç idaresi