Hortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı: Usta serbest bırakıldı

Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, oto lastikçi olan Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü.DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.´den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.´ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği belirtildi.'Korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum'Usta Mustafa D.’nin ise emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:
Şanlıurfa’da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla döven işyeri sahibi, ailenin şikayetçi olmaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, oto lastikçi olan Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü.
DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.´den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.´ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği belirtildi.
'Korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum'
Usta Mustafa D.’nin ise emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:
“M.K.’nın ailesi benden sahip çıkmamı ve işyerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli işyerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım.”