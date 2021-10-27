https://tr.sputniknews.com/20211027/hortumla-dovulen-ciragin-ailesi-sikayetci-olmadi-usta-serbest-birakildi-1050247164.html

Hortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı: Usta serbest bırakıldı

Hortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı: Usta serbest bırakıldı

Şanlıurfa’da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla döven işyeri sahibi, ailenin şikayetçi olmaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T22:51+0300

2021-10-27T22:51+0300

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türkiye

mardin

serbest

hortum

usta

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Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, oto lastikçi olan Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü.DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.´den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.´ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği belirtildi.'Korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum'Usta Mustafa D.’nin ise emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

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mardin, serbest, hortum, usta