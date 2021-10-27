https://tr.sputniknews.com/20211027/istanbulda-takla-atan-otomobil-agacla-bahce-duvari-arasina-sikisti-1050248489.html

İstanbul'da takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı

İstanbul'da takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı

Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Otomobil, ardından bahçe... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T23:47+0300

2021-10-27T23:47+0300

2021-10-27T23:49+0300

yaşam

duvar

kaza

ağaç

direksiyon

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Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda A.İ.T. adlı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil kontrolden çıktı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kaldırıma çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bir bahçe duvarı ile ağaç arasına sıkışarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, getirilen çekici ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

duvar, kaza, ağaç, direksiyon