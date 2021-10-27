https://tr.sputniknews.com/20211027/izmirde-ambulans-gorevlileri-hakkinda-suc-duyurusu-esimi-sedyeden-dusurup-gizlediler-1050243821.html

İzmir'de ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu: 'Eşimi sedyeden düşürüp gizlediler'

İzmir'de ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu: 'Eşimi sedyeden düşürüp gizlediler'

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı fabrikada öğle yemeği sırasında fenalaşan Sezgin Kahraman, çağırılan ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Tedavisinin... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T20:52+0300

2021-10-27T20:52+0300

2021-10-27T20:59+0300

türkiye

izmir

soruşturma

sedyeye

ambulans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050243749_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2f85bb80fb7387ebce7bd6cd4bf5b3b9.jpg

Geçen yıl 25 Ağustos'ta meydana Pınarbaşı semtindeki bir kauçuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk babası Sezgin Kahraman, öğle yemeği molasında yemeğini yemek için masaya oturdu. Kahraman yemek sırasında fenalaşıp, bayıldı. Kahraman'a müdahale eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ambulans geldi. Sağlık görevlileri, üzerinde Kahraman'ın olduğu sedyeyi ambulansa almak istedi. Ancak bu sırada sedye yana devrildi. Kahraman, sedyeyle birlikte tekrar doğrultularak ambulansa bindirildi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Durumu öğrenen Baysiye Kahraman hastaneye giderek eşi Sezgin Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Baysiye Kahraman'a eşinin kafatasında çatlak olduğunu, kaburgasının da kırılıp akciğerine battığını söyleyen doktorlar, Sezgin Kahraman'ın darp edilmiş ya da yüksek bir yerden düşmüş olabileceğini ifade etti. Hastanenin önünde bekleyen Sezgin’in iş arkadaşları Baysiye Kahraman'a ambulans görevlilerinin eşini sedyeden düşürdüklerini anlattı.Yaklaşık 1 aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayata dönen, ancak konuşma ve yürüme gibi yetilerini kaybeden Sezgin Kahraman'ın eşi Baysiye Kahraman, eşinin düştüğünü hastanedeki doktorlardan gizlediğini öne sürdüğü ambulans görevlileri hakkında İzmir Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılğı'na 10 gün önce suç duyurusunda bulundu.Baysiye Kahraman Demirören Haber Ajansı'na şunları söyledi:'Düştüğünü söyleselerdi ve erken müdahale edilseydi şu an eşim belki de bu halde olmayacaktı'Baysiye Kahraman, eşinin ameliyattan sonra 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldığını ve bu süre boyunca hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, "Entübe olmuştu. Hastaneden her gün beni arayıp eşimin hayati tehlikesinin devam ettiğini, bilincinin hiçbir şekilde açılmadığını, her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini söylediler. Ben de çocuğuma bir şey anlatamadım, dua etmemiz gerektiğini söyledim. O telefonun başında her gün hastaneden gelecek haberleri bekliyordum. Eşimin düştüğünü söyleselerdi ve erken müdahale edilseydi şu an eşim belki de bu halde olmayacaktı" ifadelerini kullandı.'Yürüyemiyor, konuşamıyor bile'Eşiyle 17 yıllık evli olduklarını dile getiren Kahraman, "Kendisi 1.80 boyunda ve 110 kiloydu. Bir de şimdiki haline bakın, yürüyemiyor, konuşamıyor bile. Önceden çok daha kötüydü, sürekli yataktaydı. Yatak yaraları vardı, boğazı açıktı, konuşamıyordu. Burundan besleniyordu. Oksijen tedavisi görüyordu, dik durmak zorundaydı. Şu an biraz daha iyi gibi gözükse de durumumuz çok zor" dedi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, soruşturma, sedyeye, ambulans