Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211027/kendi-sutunden-tereyagi-yapip-esine-yedirdi-1050231904.html
Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi
Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi
Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı, kendi sütünden tereyağı yaptı. Tereyağını eşine de yediren kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:25+0300
2021-10-27T15:25+0300
yaşam
sosyal medya
süt
tiktok
sosyal medya fenomeni
tereyağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050231869_0:0:636:357_1920x0_80_0_0_fea4a4b71a75fbbd3721cafd4e4a083c.jpg
TikTok kullanıcısı Laura Hall, kendi sütünden tereyağı yaptı.Bu anları sosyal medya hesabından "En büyük başarım" başlığı ile paylaşan Hall, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/tiktok-fenomeni-yeni-dogan-kizinin-ozel-fotograflarini-15-dolara-hayranlarina-satti--1050002215.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050231869_0:0:476:357_1920x0_80_0_0_ceef11ab9a150cee68cf3533eabad477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, süt, tiktok, sosyal medya fenomeni, tereyağ

Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

15:25 27.10.2021
© Fotoğraf : TikTok/laurahall53Eşine kendi sütünden tereyağı yapıp yediren TikTok kullanıcısı
Eşine kendi sütünden tereyağı yapıp yediren TikTok kullanıcısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : TikTok/laurahall53
Abone ol
Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı, kendi sütünden tereyağı yaptı. Tereyağını eşine de yediren kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
TikTok kullanıcısı Laura Hall, kendi sütünden tereyağı yaptı.
Bu anları sosyal medya hesabından "En büyük başarım" başlığı ile paylaşan Hall, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.
Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.
TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara hayranlarına sattı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
YAŞAM
TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara hayranlarına sattı
20 Ekim, 13:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:25TFF Başkanı Özdemir: Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz
16:10Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı
16:02Adalet Bakanı Gül: Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda yeni düzenleme yapacağız
16:01Bakan Kasapoğlu: Futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçiren branşların başında geliyor
16:00Türkiye'de dijital oyun araştırması: Harcamalar yüzde 48 arttı, en fazla oynanan bulmaca oldu
15:58Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
15:57Erdoğan'ın çıkışı Rossiyskaya Gazeta'da: 'Liberal düzen sona erdi, tamamen farklı bir şey başlıyor'
15:47Türkiye ile AB arasında Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve ESC katılım anlaşmaları imzalandı
15:37Doğu'nun en soğuk kenti Kars oldu: Dereler dondu, bitkiler buzla kaplandı
15:34Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya
15:32Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Zemmour, röportaj sırasında başörtülü kadının başını açtırdı
15:25Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi
15:23Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı
15:17Doç. Dr. Memiş: Türkiye mor ekonomiye öncülük etmeli
15:15Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürüldü
15:13Peskov: Rusya, Moldova'yla gaz müzakerelerinde siyasi şart sunmadı
15:12Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı rekoru bir kez daha yenilendi
15:09Spotify tüm tahminleri geride bırakarak gelirini yüzde 27 artırdı
15:00Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklaması sorulan İmamoğlu: Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek
14:48ABD'den Londra'ya taahhüt: Assange'ı bize iade edin, hapis cezasını memleketi Avustralya'da çeksin