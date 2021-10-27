https://tr.sputniknews.com/20211027/kendi-sutunden-tereyagi-yapip-esine-yedirdi-1050231904.html

Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

Kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı, kendi sütünden tereyağı yaptı. Tereyağını eşine de yediren kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:25+0300

2021-10-27T15:25+0300

2021-10-27T15:25+0300

yaşam

sosyal medya

süt

tiktok

sosyal medya fenomeni

tereyağ

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TikTok kullanıcısı Laura Hall, kendi sütünden tereyağı yaptı.Bu anları sosyal medya hesabından "En büyük başarım" başlığı ile paylaşan Hall, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211020/tiktok-fenomeni-yeni-dogan-kizinin-ozel-fotograflarini-15-dolara-hayranlarina-satti--1050002215.html

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sosyal medya, süt, tiktok, sosyal medya fenomeni, tereyağ