https://tr.sputniknews.com/20211020/tiktok-fenomeni-yeni-dogan-kizinin-ozel-fotograflarini-15-dolara-hayranlarina-satti--1050002215.html
TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara hayranlarına sattı
TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara hayranlarına sattı
Popüler bir TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:47+0300
2021-10-20T13:47+0300
2021-10-20T13:47+0300
yaşam
tiktok
fotoğraf
bebek
hamile
fenomen
satış
yenidoğan
zoe laverne
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20 yaşındaki TikTok fenomeni Zoe Laverne, bu ayın başlarında bebeğinin fotoğraflarını satmak için internette bir video paylaştıktan sonra kullanıcıları tarafından kendisine yöneltilen tepkilerle karşılaştı. Laverne, Instagram'da acil sezaryen ameliyatı olduğunu ve doğum sırasında bebeğin neredeyse öldüğünü söyledi.Sosyal medya platformunda 21 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok fenomeni, bunu yapmasının sebebinin ise hastane masraflarını karşılamak olduğunu belirtti.Bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi. Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" diye ekledi.Laverne, doğumdan itibaren 'bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığı için' TikTok'ta bir özür videosu yayınladı ve gerekçesini 'ayrıntılı bir şekilde' açıkladı.
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tiktok, fotoğraf, bebek, hamile, fenomen, satış, yenidoğan, zoe laverne
TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını 15 dolara hayranlarına sattı
Popüler bir TikTok fenomeni, yeni doğan kızının 'özel' fotoğraflarını hastane masraflarını karşılamak için hayranlarına 15 dolara sattığını açıkladı.
20 yaşındaki TikTok fenomeni Zoe Laverne, bu ayın başlarında bebeğinin fotoğraflarını satmak için internette bir video paylaştıktan sonra kullanıcıları tarafından kendisine yöneltilen tepkilerle karşılaştı.
Laverne, Instagram'da acil sezaryen ameliyatı olduğunu ve doğum sırasında bebeğin neredeyse öldüğünü söyledi.
Sosyal medya platformunda 21 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok fenomeni, bunu yapmasının sebebinin ise hastane masraflarını karşılamak olduğunu belirtti.
Bebeğine Emersyn adını veren Laverne, Insider'a verdiği demeçte, "Emersyn erken geldiğinde bir süre bir yoğun bakım ünitesinde olacağımı biliyordum" dedi.
Fenomen, "Bu, sosyal medyadan elde ettiğim gelirin bir süreliğine askıya alınacağı anlamına geliyor" diye ekledi.
Laverne, doğumdan itibaren 'bebeğinin fotoğraflarını satmak zorunda kaldığı için' TikTok'ta bir özür videosu yayınladı ve gerekçesini 'ayrıntılı bir şekilde' açıkladı.