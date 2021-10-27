https://tr.sputniknews.com/20211027/kirgizistanda-tarim-bakan-yardimcisi-ve-selefi-gozaltina-alindi-1050221870.html

Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı

Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı

Kırgızistan'da yerli tarım ürünlerinin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere ihracatına engel oldukları gerekçesiyle Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T11:55+0300

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2021-10-27T11:55+0300

dünya

kırgızistan

gözaltı

avrasya ekonomik birliği (aeb)

tarım

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın da üye olduğu AEB ülkelerine yerli ürünlerin ihracatında yolsuzlukla mücadele çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı.Açıklamada, Tarım, Su Kaynakları ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinin, birkaç yıldır haksız kazanç elde etmek için yerli tarım ürünlerinin ihracatına suni engeller çıkardığının tespit edildiği vurgulandı.Bakan Yardımcısı Marsbekuulu İlyiç ve eski Bakan Yardımcısı Amangeldi İsayev'in gözaltına alındığı kaydedildi.

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kırgızistan, gözaltı, avrasya ekonomik birliği (aeb), tarım