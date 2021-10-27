https://tr.sputniknews.com/20211027/kocasini-olduren-kadina-haksiz-tahrik-indirimiyle-16-yil-8-ay-hapis-1050215874.html

Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik indirimiyle' 16 yıl 8 ay hapis

Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik indirimiyle' 16 yıl 8 ay hapis

Muğla Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T07:06+0300

2021-10-27T07:06+0300

2021-10-27T07:05+0300

yaşam

kadına karşı şiddet

kadına şiddet

ceza

kadına yönelik şiddet

cinayet

yargılama

haksız tahrik indirimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043452496_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_6897c108960f80a5a28c7464e0a3a627.jpg

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Ş.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Duruşmada, öldürülen Vedat D'nin yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu.Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Ş.D'nin haksız tahrik indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.Ş.D.'nin avukatlarından Funda Ekin, duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere, İstinaf Mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyledi.Ekin, iddianamenin kasten öldürme suçundan hazırlandığını ve savcılığın haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ettiğini belirtti.Buna karşılık Ş.D.'nin evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü, meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi ve beraat etmesi gerektiğini yönünde savunma yaptıklarını anlatan Ekin, "Özellikle olay sırasındaki yaşadığı korku ve panik, çocuklarını koruma çabası bunlara değindik. Bunun haksız bir karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Avukat Evrim İnan ise Ş.D.'nin o gece sadece kendisini ve çocuklarını hayatta tutabilmek için savunmada bulunduğunu aktararak, "Bunu defalarca da söyledi. Suç kastinin asla olmadığını, çocuklarının en nihayetinde babası olan kişiyi öldürme kastinin olmadığını ifade etti" dedi.Ş.D.'nin annesi Fevziye Aygüneş ise "Benim yavrum senelerce şiddet gördü. Gerçek adaleti istiyorum. Benim yavrum suçsuz" dedi.Duruşmayı, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de takip etti.Ş.D, 9 Aralık 2020'de, tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla vücudunun farklı bölgelerinden yaralamıştı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti.Ş.D, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadına karşı şiddet, kadına şiddet, ceza, kadına yönelik şiddet, cinayet, yargılama, haksız tahrik indirimi