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Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü
Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü
Mısır merkezli Egyptair havayolu şirketinin başkent Kahire’den Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere havalanan MS729 sefer sayılı uçağı, koltuklardan... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:49+0300
2021-10-27T17:50+0300
dünya
rusya
mısır
egyptair
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Egyptair havayolu şirketinin açıklamasında, “Uçak, havalanmasından 22 dakika sonra yere indi ve yolcular güvenli bir biçimde Kahire Havalimanı’na geri döndü” denildi.Airbus A220-300 tipi uçağın geri dönmesi kararının, yolcu koltuklarından birinin üstünde yazılı bir mesaj bulunması üstüne alındığı belirtildi. Ancak tehditler içerdiği söylenen bu mesajın içeriği hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmedi.Havayolu şirketinden daha sonra yapılan açıklamadaysa, söz konusu mesajın sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.Moskova ile Kahire arasındaki tüm uçuşlar, bir Rus havayolu şirketinin Airbus A321 tipi yolcu uçağının Ekim 2015’te Şarm el Şeyh Havalimanı’ndan havalanması ardından IŞİD’in Sinai Yarımadası kolu tarafından düşürülmesi ve uçaktaki 224 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası durdurulmuştu. İki başkent arasında iki buçuk yıl uçuş düzenlenmedi.Başkentler arasındaki uçuşlar, Mısır hükümetinin Kahire Havalimanı’ndaki güvenlik önlemlerini artırmasını takiben Nisan 2018’de yeniden başlatılsa da, Rusya’dan ülkenin tatil yerlerinin bulunduğu Sinai Yarımdası’na uçuşlar, neredeyse altı senenin ardından bu ağustos ayında yeniden başlatılmıştı.
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rusya, mısır, egyptair

Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü

17:49 27.10.2021 (güncellendi: 17:50 27.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girEgyptair
Egyptair - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Mısır merkezli Egyptair havayolu şirketinin başkent Kahire’den Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmek üzere havalanan MS729 sefer sayılı uçağı, koltuklardan birinin üstünde bulunan mesaj nedeniyle kalkış noktasına geri döndü.
Egyptair havayolu şirketinin açıklamasında, “Uçak, havalanmasından 22 dakika sonra yere indi ve yolcular güvenli bir biçimde Kahire Havalimanı’na geri döndü” denildi.
Airbus A220-300 tipi uçağın geri dönmesi kararının, yolcu koltuklarından birinin üstünde yazılı bir mesaj bulunması üstüne alındığı belirtildi. Ancak tehditler içerdiği söylenen bu mesajın içeriği hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmedi.
Havayolu şirketinden daha sonra yapılan açıklamadaysa, söz konusu mesajın sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Moskova ile Kahire arasındaki tüm uçuşlar, bir Rus havayolu şirketinin Airbus A321 tipi yolcu uçağının Ekim 2015’te Şarm el Şeyh Havalimanı’ndan havalanması ardından IŞİD’in Sinai Yarımadası kolu tarafından düşürülmesi ve uçaktaki 224 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası durdurulmuştu. İki başkent arasında iki buçuk yıl uçuş düzenlenmedi.
Başkentler arasındaki uçuşlar, Mısır hükümetinin Kahire Havalimanı’ndaki güvenlik önlemlerini artırmasını takiben Nisan 2018’de yeniden başlatılsa da, Rusya’dan ülkenin tatil yerlerinin bulunduğu Sinai Yarımdası’na uçuşlar, neredeyse altı senenin ardından bu ağustos ayında yeniden başlatılmıştı.
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