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https://tr.sputniknews.com/20211027/nigdede-isid-operasyonu-bir-kisi-gozaltina-alindi-1050222618.html
Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
Niğde'de IŞİD'eyönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:22+0300
2021-10-27T12:22+0300
2021-10-27T12:21+0300
türkiye
işid
operasyon
niğde
yakalama
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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işid, operasyon, niğde, yakalama
Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
Niğde'de IŞİD'eyönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,
IŞİD içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti. Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli,
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.