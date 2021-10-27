https://tr.sputniknews.com/20211027/ogretmene-yonelik-siddete-tepki-ogretmene-siddet-yasasi-cikarilmali-1050229511.html
Öğretmene yönelik şiddete tepki: 'Öğretmene şiddet yasası çıkarılmalı'
Öğretmene yönelik şiddete tepki: 'Öğretmene şiddet yasası çıkarılmalı'
Diyarbakır'da bir ortaokulda görev yapan bir öğretmen öğrenci velisinin saldırısına uğradı. Saldırıya tepki gösteren eğitim sendikaları, yaşamın her alanında... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:32+0300
2021-10-27T14:32+0300
2021-10-27T14:32+0300
görüş
diyarbakır
eğitim-sen
öğretmen
şiddet
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulunda görev yapan öğretmen A.B., bir öğrenci velisi tarafından darbedildi.Öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösteren Diyarbakır Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen temsilcileri, okul önünde açıklama yaptı. Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ile Eğitim-Sen Şube Eşbaşkanı Zuhal Sezer tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmene şiddet hepimizin ayıbı" denildi.'Şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü'Açıklamada, "Evde, sokakta, okulda, hayatın her anında görülen şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüşmüştür. Adeta zımni geniş bir onay çevresi varmış gibi katlanarak büyüyen şiddet sorunu giderek kurumsallaşmış, her yanımızı kuşatır olmuştur. İnsanın şiddet eğilimini ortaya çıkaran birçok sebep vardır. İçinde yaşanılan kültürel durum, yoksulluk, sınıf çatışması, ideolojik sebepler, genetik durumlar, kişisel saplantılar, yasaklar, konuşma zemininin olmayışı, kendini ifade imkânı bulamamak, iletişimsizlik, kötü alışkanlıklar, yanlış çevre, provoke edilmiş aşırı duygular bu sebeplerin bazılarıdır. Eğer şiddetin önüne geçmek istiyorsak, salt eğitime odaklanarak değil, bütün faktörleri dikkate alarak bir politika geliştirilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.'Okullardaki şiddet çok boyutlu irdelenmeli'Okullardaki şiddetin çok boyutlu irdelenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, uygulanan yanlış politikalarla, öğretmenlerin eğitimin edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru hâline geldiği süreci yaşıyoruz. Son yıllarda okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olayları bu duruma ilişkin tespitlerimize haklılık kazandırmaktadır. Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna düşüren MEB destekli şikayet mekanizmaları öğretmeni her fırsatta sigaya çekilen bir nesneye dönüştürmekte öğretmeni ve mesleğini itibarsızlaştırmakta ve öğretmen kimliğini oluşturan öğeleri değerden düşürmektedir" denildi.'Öğretmene şiddet yasası çıkarılmalı'Öğretmene yönelik şiddet yasasının çıkarılmasını isteyen sendika temsilcileri, şunları söyledi:"Bu bağlamda, dün Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulunda görev yapan öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiğini, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz.Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken, şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla, vicdanla telif edilir bir yanı yoktur. Şiddeti eğitimle yok etmenin ilk aşaması, kesin bir anlayış ve program değişikliğidir. Mevcut eğitim paradigmasının ve programlarının şiddeti önlemediği, bilakis şiddete yatkın psikolojileri beslediği artık görülmelidir."'Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir'Okullarda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi için yetkililerin harekete geçmesini isteyen eğitimciler, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemeleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir. Öğretmene şiddete hep birlikte dur demeliyiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210720/arkadaslik-teklifini-kabul-etmeyen-kadini-olduren-katil-tutuklandi-1045007315.html
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
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diyarbakır, eğitim-sen, öğretmen, şiddet
Öğretmene yönelik şiddete tepki: 'Öğretmene şiddet yasası çıkarılmalı'
Diyarbakır'da bir ortaokulda görev yapan bir öğretmen öğrenci velisinin saldırısına uğradı. Saldırıya tepki gösteren eğitim sendikaları, yaşamın her alanında görülen şiddetin adeta yaşamın bir parçası haline geldiğini söyleyerek, öğretmene şiddet yasası çıkarılmasını istedi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulunda görev yapan öğretmen A.B., bir öğrenci velisi tarafından darbedildi.
Öğretmene yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösteren Diyarbakır Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen temsilcileri, okul önünde açıklama yaptı. Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ile Eğitim-Sen Şube Eşbaşkanı Zuhal Sezer tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmene şiddet hepimizin ayıbı" denildi.
'Şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştü'
Açıklamada, "Evde, sokakta, okulda, hayatın her anında görülen şiddet, adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüşmüştür. Adeta zımni geniş bir onay çevresi varmış gibi katlanarak büyüyen şiddet sorunu giderek kurumsallaşmış, her yanımızı kuşatır olmuştur. İnsanın şiddet eğilimini ortaya çıkaran birçok sebep vardır. İçinde yaşanılan kültürel durum, yoksulluk, sınıf çatışması, ideolojik sebepler, genetik durumlar, kişisel saplantılar, yasaklar, konuşma zemininin olmayışı, kendini ifade imkânı bulamamak, iletişimsizlik, kötü alışkanlıklar, yanlış çevre, provoke edilmiş aşırı duygular bu sebeplerin bazılarıdır. Eğer şiddetin önüne geçmek istiyorsak, salt eğitime odaklanarak değil, bütün faktörleri dikkate alarak bir politika geliştirilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
'Okullardaki şiddet çok boyutlu irdelenmeli'
Okullardaki şiddetin çok boyutlu irdelenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, uygulanan yanlış politikalarla, öğretmenlerin eğitimin edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru hâline geldiği süreci yaşıyoruz. Son yıllarda okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olayları bu duruma ilişkin tespitlerimize haklılık kazandırmaktadır. Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna düşüren MEB destekli şikayet mekanizmaları öğretmeni her fırsatta sigaya çekilen bir nesneye dönüştürmekte öğretmeni ve mesleğini itibarsızlaştırmakta ve öğretmen kimliğini oluşturan öğeleri değerden düşürmektedir" denildi.
'Öğretmene şiddet yasası çıkarılmalı'
Öğretmene yönelik şiddet yasasının çıkarılmasını isteyen sendika temsilcileri, şunları söyledi:
"Bu bağlamda, dün Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulunda görev yapan öğretmen arkadaşımızın veli tarafından saldırıya maruz kalması, öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerektiğini, öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koymuştur. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz.
Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken, şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla, vicdanla telif edilir bir yanı yoktur. Şiddeti eğitimle yok etmenin ilk aşaması, kesin bir anlayış ve program değişikliğidir. Mevcut eğitim paradigmasının ve programlarının şiddeti önlemediği, bilakis şiddete yatkın psikolojileri beslediği artık görülmelidir."
'Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir'
Okullarda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi için yetkililerin harekete geçmesini isteyen eğitimciler, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemeleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir. Öğretmene şiddete hep birlikte dur demeliyiz" dedi.