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https://tr.sputniknews.com/20211027/poklonskaya-ukrayna-disisleri-bakaninin-tehditlerine-yanit-verdi-yardakcilari-unutmayacagim-1050230082.html
Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın tehditlerine yanıt verdi: Yardakçıları unutmayacağım
Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın tehditlerine yanıt verdi: Yardakçıları unutmayacağım
Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın kendisine yönelttiği tehditlere ironik... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:43+0300
2021-10-27T14:43+0300
dünya
rusya
natalya poklonskaya
kırım
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Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Kuleba’nın Kiev yönetiminin kendisini "asla unutmayacağı" ve "rahat bırakmayacağı" yönündeki sözlerini değerlendirdi.Sputnik’e konuşan Poklonskaya ironik bir dille, “Ben de onları unutmayacağım. Ayrıca Ukrayna’da darbe yapanları ve bir zamanlar gelişen ve onların ilerleyen bir ülkeyi harabeye çeviren yardakçılarını unutmayacağım” ifadelerini kullandı.Kuleba, Kiev’in Poklonskaya’yı unutmayacağını ve onu asla rahat bırakmayacağını söylemişti. Ukraynalı bakana göre, Başsavcılık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Rus diplomatın sınırdışı edilmesi konusuyla ilgileniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beri ise Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/eski-kirim-bassavcisi-poklonskaya-buyukelci-olarak-atandi-1049783422.html
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rusya, natalya poklonskaya, kırım

Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın tehditlerine yanıt verdi: Yardakçıları unutmayacağım

14:43 27.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
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Rusya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın kendisine yönelttiği tehditlere ironik bir dille yanıt verdi. Poklonskaya, Ukrayna’da darbe yapanları ve ülkeyi harabeye çevirenleri unutmayacağını ifade etti.
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Natalya Poklonskaya, Kuleba’nın Kiev yönetiminin kendisini "asla unutmayacağı" ve "rahat bırakmayacağı" yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Sputnik’e konuşan Poklonskaya ironik bir dille, “Ben de onları unutmayacağım. Ayrıca Ukrayna’da darbe yapanları ve bir zamanlar gelişen ve onların ilerleyen bir ülkeyi harabeye çeviren yardakçılarını unutmayacağım” ifadelerini kullandı.
Kuleba, Kiev’in Poklonskaya’yı unutmayacağını ve onu asla rahat bırakmayacağını söylemişti. Ukraynalı bakana göre, Başsavcılık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Rus diplomatın sınırdışı edilmesi konusuyla ilgileniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.
Poklonskaya, Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasını izleyen dönemde yarımadada başsavcı olarak görev yapmış, ‘Kırım baharı’ olarak isimlendirilen geçiş sürecinde önemli bir yol oynamıştı. 2016’dan beri ise Rusya parlamentosunda vekildi, ancak eylül ayındaki seçimde aday olmama kararı almıştı.
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
Eski Kırım başsavcısı Poklonskaya, büyükelçi olarak atandı
13 Ekim, 14:53
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