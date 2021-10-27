https://tr.sputniknews.com/20211027/putin-asya-pasifik-bolgesi-yeni-bir-silahlanma-yarisi-sahasi-olma-riskiyle-karsi-karsiya-1050232217.html

Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya

Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonlandırılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinin yeni bir silahlanma yarışı sahası... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:34+0300

2021-10-27T15:34+0300

2021-10-27T16:12+0300

rusya

vladimir putin

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asean

silahlanma yarışı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'tan sonra nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan anlaşmalardan biri olan INF'in feshedilmesiyle birlikte, Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir silahlanma yarışı başlaması riskinin bulunduğunu belirtti.Putin, Doğu Asya Zirvesi'nde video-konferans yöntemi ile yaptığı konuşmada, "Defalarca söylediğimiz gibi, INF'in sonlandırılması ile bölge, bu harp silahlarının kendi topraklarına yerleştirilmesi olasılığıyla ve dolayısıyla da yeni bir silah yarışı ihtimaliyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın, olayların bu yönde gelişme ihtimalinin bilincinde olarak Asya-Pasifik ve diğer bölgelere orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirilmesine tek taraflı olarak moratoryum getirdiğini ve ilgili tüm devletleri de bu mesele hakkında ciddi bir açıklamada bulunmaya çağırdığını anımsatan Putin, "Rusya'nın bu teklifi hâlâ geçerlidir, teklifin güncelliğiyse büyümektedir" dedi.ABD, 1987’de SSCB ile imzaladığı INF Anlaşması'ndan, Rusya'nın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek 2019 yılının başında çekilmişti.ABD'nin söz konusu adımını, Rusya'nın da anlaşmayı askıya alması izlemişti.Menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan, karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeren INF Anlaşması, Soğuk Savaş’ın son yıllarında iki süper gücün nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı silahsızlanma sürecinin parçasıydı.

https://tr.sputniknews.com/20211006/abd-4-yil-sonra-ilk-kez-nukleer-baslik-sayisini-acikladi-1049563775.html

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