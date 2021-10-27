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https://tr.sputniknews.com/20211027/putin-asya-pasifik-bolgesi-yeni-bir-silahlanma-yarisi-sahasi-olma-riskiyle-karsi-karsiya-1050232217.html
Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya
Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya
Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonlandırılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinin yeni bir silahlanma yarışı sahası... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:34+0300
2021-10-27T16:12+0300
rusya
vladimir putin
dünya
asean
silahlanma yarışı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'tan sonra nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan anlaşmalardan biri olan INF'in feshedilmesiyle birlikte, Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir silahlanma yarışı başlaması riskinin bulunduğunu belirtti.Putin, Doğu Asya Zirvesi'nde video-konferans yöntemi ile yaptığı konuşmada, "Defalarca söylediğimiz gibi, INF'in sonlandırılması ile bölge, bu harp silahlarının kendi topraklarına yerleştirilmesi olasılığıyla ve dolayısıyla da yeni bir silah yarışı ihtimaliyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın, olayların bu yönde gelişme ihtimalinin bilincinde olarak Asya-Pasifik ve diğer bölgelere orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirilmesine tek taraflı olarak moratoryum getirdiğini ve ilgili tüm devletleri de bu mesele hakkında ciddi bir açıklamada bulunmaya çağırdığını anımsatan Putin, "Rusya'nın bu teklifi hâlâ geçerlidir, teklifin güncelliğiyse büyümektedir" dedi.ABD, 1987’de SSCB ile imzaladığı INF Anlaşması'ndan, Rusya'nın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek 2019 yılının başında çekilmişti.ABD'nin söz konusu adımını, Rusya'nın da anlaşmayı askıya alması izlemişti.Menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan, karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeren INF Anlaşması, Soğuk Savaş’ın son yıllarında iki süper gücün nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı silahsızlanma sürecinin parçasıydı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/abd-4-yil-sonra-ilk-kez-nukleer-baslik-sayisini-acikladi-1049563775.html
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rusya, vladimir putin, asean, silahlanma yarışı

Putin: Asya-Pasifik bölgesi yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya

15:34 27.10.2021 (güncellendi: 16:12 27.10.2021)
© Sputnik / Евгений ПаулинRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ASEAN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ASEAN - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonlandırılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinin yeni bir silahlanma yarışı sahası olma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'tan sonra nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan anlaşmalardan biri olan INF'in feshedilmesiyle birlikte, Asya-Pasifik bölgesinde yeni bir silahlanma yarışı başlaması riskinin bulunduğunu belirtti.
Putin, Doğu Asya Zirvesi'nde video-konferans yöntemi ile yaptığı konuşmada, "Defalarca söylediğimiz gibi, INF'in sonlandırılması ile bölge, bu harp silahlarının kendi topraklarına yerleştirilmesi olasılığıyla ve dolayısıyla da yeni bir silah yarışı ihtimaliyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, olayların bu yönde gelişme ihtimalinin bilincinde olarak Asya-Pasifik ve diğer bölgelere orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirilmesine tek taraflı olarak moratoryum getirdiğini ve ilgili tüm devletleri de bu mesele hakkında ciddi bir açıklamada bulunmaya çağırdığını anımsatan Putin, "Rusya'nın bu teklifi hâlâ geçerlidir, teklifin güncelliğiyse büyümektedir" dedi.
ABD, 1987’de SSCB ile imzaladığı INF Anlaşması'ndan, Rusya'nın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek 2019 yılının başında çekilmişti.
ABD'nin söz konusu adımını, Rusya'nın da anlaşmayı askıya alması izlemişti.
Menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan, karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeren INF Anlaşması, Soğuk Savaş’ın son yıllarında iki süper gücün nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı silahsızlanma sürecinin parçasıydı.
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