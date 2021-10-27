https://tr.sputniknews.com/20211027/rekabet-kurumu-kalamis-yat-limaninin-koc-holdinge-devrine-onay-verdi-1050229334.html

Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e devrine onay verdi

Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e devrine onay verdi

Rekabet Kurumu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:31+0300

2021-10-27T14:31+0300

2021-10-27T14:31+0300

türkiye

koç holding

rekabet kurumu

rekabet kurulu

kalamış yat limanı

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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.Rekabet Kurulu internet sitesinde yayınlanan açıklamada; "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi" dendi.Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-kalamis-yat-limani-40-yilligina-ozellestiriliyor-1049615369.html

türkiye

kalamış yat limanı

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