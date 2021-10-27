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Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e devrine onay verdi
Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e devrine onay verdi
Rekabet Kurumu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:31+0300
2021-10-27T14:31+0300
türkiye
koç holding
rekabet kurumu
rekabet kurulu
kalamış yat limanı
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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.Rekabet Kurulu internet sitesinde yayınlanan açıklamada; "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi" dendi.Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/fenerbahce-kalamis-yat-limani-40-yilligina-ozellestiriliyor-1049615369.html
türkiye
kalamış yat limanı
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koç holding, rekabet kurumu, rekabet kurulu, kalamış yat limanı

Rekabet Kurumu, Kalamış Yat Limanı'nın Koç Holding'e devrine onay verdi

14:31 27.10.2021
© AAFenerbahçe-Kalamış Yat Limanı
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Rekabet Kurumu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Rekabet Kurulu internet sitesinde yayınlanan açıklamada; "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi" dendi.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
EKONOMİ
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor
7 Ekim, 16:17
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