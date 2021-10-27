Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyada-hukumet-sarap-ureticileriyle-ilgili-denetimi-yil-sonuna-kadar-erteledi-1050235729.html
Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi
Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi
Rusya hükümeti, yerli olmayan ürünlerin ‘köpüklü şarap’ olarak nitelendirmesine ilişkin şampanya üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yapılacak denetimleri 31... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:42+0300
2021-10-27T16:42+0300
dünya
rusya
fransa
vladimir putin
şampanya
alkol
anlaşma
karar
şarap
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/15/1043264825_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dab0e7276a4e75d2f0bdccd791908f7c.jpg
Rusya’da hükümet, ürünlerinin sınıflandırılması ve şarap sektöründeki mevzuata uyumluluklarına yönelik şarap üretici ve dağıtımcılarına yapılacak denetimi erteleme kararı aldı.Konuyla ilgili 22 Ekim tarihli karar Rusya hükümetinin resmi belgelerine yönelik internet itesinde yayınlandı.Belgede işletmelerin taleplere uymamaları durumunda idari ceza ve ürünlerine el koyulması durumları ile karşılaşabileceği belirtiliyor.Alkollü ürünlerle ilgili düzenlemeye yönelik yasa, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylanmış, 2 Temmuz’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor.Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor.İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor. Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20210505/uzayda-yillandirilan-sarap-acik-artirmaya-cikiyor-1044429590.html
https://tr.sputniknews.com/20211013/prens-charles-50-yillik-klasik-aracinin-sarap-ve-peynirle-calistigini-acikladi-1049782119.html
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/15/1043264825_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_90812fe28111d38ff2aaea3e359f79e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, fransa, vladimir putin, şampanya, alkol, anlaşma, karar, şarap, hükümet, alkol satışı, üretim, üretici

Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi

16:42 27.10.2021
© FlickrŞarap
Şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Flickr
Abone ol
Rusya hükümeti, yerli olmayan ürünlerin ‘köpüklü şarap’ olarak nitelendirmesine ilişkin şampanya üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yapılacak denetimleri 31 Aralık’a kadar erteledi.
Rusya’da hükümet, ürünlerinin sınıflandırılması ve şarap sektöründeki mevzuata uyumluluklarına yönelik şarap üretici ve dağıtımcılarına yapılacak denetimi erteleme kararı aldı.
Konuyla ilgili 22 Ekim tarihli karar Rusya hükümetinin resmi belgelerine yönelik internet itesinde yayınlandı.
Belgede işletmelerin taleplere uymamaları durumunda idari ceza ve ürünlerine el koyulması durumları ile karşılaşabileceği belirtiliyor.
Uzayda yıllandırılan şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2021
YAŞAM
Uzayda yıllandırılan şarap açık artırmaya çıkıyor
5 Mayıs, 14:28
Alkollü ürünlerle ilgili düzenlemeye yönelik yasa, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylanmış, 2 Temmuz’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.
Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor.
Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor.
İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor. Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki göstermişti.
Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
Prens Charles, 50 yıllık klasik aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı
13 Ekim, 14:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:49Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü
17:44Dosyası kapatılan eski askeri hakim 'gizli örgüt' şemasından çıktı
17:38Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
17:27AB'nin en üst mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale eden' Polonya'ya günde 1 milyon euro ceza
17:25Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
17:21Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
17:18Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün
17:14İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
17:10Norveçli rektörden hediyeler alan Lavrov: Bu su için mi, viski için mi?
17:06Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
17:03Galatasaray'a özel kozmetik ürünleri satışta: '1905 vücut spreyi, Lion duş jeli'
16:59Otobüste maske takmadığı için kendisini uyaran yolcuyu vuran kişi tutuklandı
16:57WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren binlerce telefonda kullanılamayacak
16:47Ticaret Bakanı Muş: 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yüzde 5.5, Türkiye ihracatı yüzde 9.8 arttı
16:45Gazeteci Deniz Yücel, PEN'in Almanya başkanlığına seçildi
16:43MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:42Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi
16:39100 metreye dalarak dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi
16:35Benzine 25 kuruş indirim
16:30Jeff Bezos'un mega yatı Gökova Körfezi'nde