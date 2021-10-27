https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyada-hukumet-sarap-ureticileriyle-ilgili-denetimi-yil-sonuna-kadar-erteledi-1050235729.html

Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi

Rusya’da hükümet, şarap üreticileriyle ilgili denetimi yıl sonuna kadar erteledi

Rusya hükümeti, yerli olmayan ürünlerin ‘köpüklü şarap’ olarak nitelendirmesine ilişkin şampanya üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yapılacak denetimleri 31... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:42+0300

2021-10-27T16:42+0300

2021-10-27T16:42+0300

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hükümet

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Rusya’da hükümet, ürünlerinin sınıflandırılması ve şarap sektöründeki mevzuata uyumluluklarına yönelik şarap üretici ve dağıtımcılarına yapılacak denetimi erteleme kararı aldı.Konuyla ilgili 22 Ekim tarihli karar Rusya hükümetinin resmi belgelerine yönelik internet itesinde yayınlandı.Belgede işletmelerin taleplere uymamaları durumunda idari ceza ve ürünlerine el koyulması durumları ile karşılaşabileceği belirtiliyor.Alkollü ürünlerle ilgili düzenlemeye yönelik yasa, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, daha sonra üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylanmış, 2 Temmuz’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı.Yasa ile Rusça ‘şampanya’ anlamına gelen ‘şampanskoye’ ibaresinin sadece Rusya topraklarında üretilmiş olan ürünlerde kullanılmasına izin veriliyor. Böylelikle yurtdışında üretilen bu tip ithal ürünlerin üzerinde ‘köpüklü şarap’ ibaresinin yer alması isteniyor.Bu arada Fransız üreticilerin şişelerin üzerinde ‘champagne’ ibaresini kullanması yasaklanmıyor, Rusça olan ‘şampanskoye’ ibaresinin kullanımı için ürünün yerli üretim olması şart koşuluyor.İthal ürünlerinin türünün belirtilmesi için ‘köpüklü şarap’ ifadesinin kullanılması gerekiyor. Ancak Fransız yetkililer ve şarap üreticileri kararı şaşkınlıkla karşılayarak duruma tepki göstermişti.

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