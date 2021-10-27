https://tr.sputniknews.com/20211027/rusyaya-bagli-hakasya-cumhuriyetinde-kovid-19-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-1050214830.html

Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde koronavirüs salgını nedeniyle 28 Ekim’den 7 Kasım’a kadar uygulanacak sıkı önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T05:36+0300

2021-10-27T05:36+0300

2021-10-27T05:36+0300

dünya

rusya

sokağa çıkma yasağı

koronavirüs

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Rusya'nın Sibirya bölgesinin doğusundaki Hakasya Cumhuriyeti makamları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında 28 Ekim’den 7 Kasım’a kadar sıkı kısıtlamalar uygulanması kararı aldı.Büyük yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, taksi hariç tüm toplu taşıma hizmetleri durdurulacak.Hakasya Başkanı Valentin Konovalov, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında sıkı tedbirler uygulama kararı aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:Vatandaşlara kıstlamaları anlayışla karşılamaları ve aşı olmaları çağrısı yapan Konovalov, “Kısıtlamalar ekonomiye her şekilde zarar verecek, bu kaçınılmaz, ancak ödenen bu bedelin karşılığında olumlu bir etki elde etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Abakan, Çernogorsk ve Sayanogorsk kentlerinde toplu taşıma hizmetleri durdurulacak, Kovid-19 hastalığını geçirmiş veya aşı sertifikasına sahip taksi sürücülerinin çalışmasına izin verilecek.Anaokullarından üniversitelere kadar tüm eğitim kurumları 27 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında tatilde olacak.Söz konusu dönemde, eczaneler ve zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda kalacak. İşverenler, personelinin en az yüzde 50’sini uzaktan çalıştıracak.

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rusya, sokağa çıkma yasağı, koronavirüs