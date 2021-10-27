https://tr.sputniknews.com/20211027/sokak-dugununde-pompali-tufek-ve-tabancalarla-ates-acildi-polise-mudahale-edildi-1050216135.html

Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi

Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi

Antalya'da sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması ihbarına giden polis ile davetliler arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T08:14+0300

2021-10-27T08:14+0300

2021-10-27T08:13+0300

yaşam

antalya

düğün

muratpaşa

çatışma

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Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde yapılan düğün töreninde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla rastgele ateş açtı. Mahallede endişe yaratan silah sesleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana gelen polis ekipleri silahla ateş açtığı belirlenen şüphelilerden S.Y.'yi gözaltına almak istedi. Düğünde bulunan davetliler ise S.Y.'nin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşanan tartışma sırasında polislerden kaçırılan S.Y., yakındaki bir binaya götürüldü.Bu sırada davetliler, polis ekiplerinin üzerine taş ve bardak atmaya başladı. Kalabalığı yatıştırmakta güçlük çeken polis ekipleri, destek istedi. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana çok sayıda yunus, sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekibin gelmesi ile şüpheli S.Y. gözaltına alınırken, düğün sahibi olduğu öğrenilen M.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis ekiplerinin düğünün yapıldığı sokak üzerinde yaptığı araştırmada içki şişeleri ile çok sayıda fişek kartuşu ve boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise havaya ateş açtığı ve polislere müdahale ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Olay sonrası düğün yarıda sona ererken, masa ve sandalyeler damat ve gelinin yakınları tarafından toplanıldı.

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antalya, düğün, muratpaşa, çatışma