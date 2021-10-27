MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:BaşkanFerhat GündoğduÜyelerYunus YıldırımAhmet ŞahinSebahattin ŞahinHakan SivriserviKamil AbitoğluNihat MızrakHikmet ÖksüzoğluSerdar Çakıroğlu "
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor. 👉 https://t.co/jjCb0ovihlpic.twitter.com/0DlPZ46md3