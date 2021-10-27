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Suudi Arabistanlıların satın aldığı Newcastle United, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere
Suudi Arabistanlıların satın aldığı Newcastle United, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere
Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United, Steve Bruce'ün yerine geçecek teknik direktörü belirlemek üzere. Siyah-beyazlılar Portekizli... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:38+0300
2021-10-27T09:47+0300
spor
ingiltere
suudi arabistan
portekiz
futbol
shakhtar donetsk
zinedine zidane
newcastle united
paulo fonseca
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Premier Lig ekiplerinden Newcastle United yeni sahipleriyle birlikte değişim ve dönüşüme başlıyor.Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterline satın alınan kulübe gelecek yıllarda birçok yıldızın katılması bekleniyor. Ancak Suudi yatırımının önceliği takımı çalıştıracak bir teknik direktör bulmak.Newcastle United'da devir işlemleri bir yana ligde üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Steve Bruce'un görevine son verilmişti.Daha önce Antonio Conte, Jose Mourinho, Roberto Martinez ve Zinedine Zidane gibi teknik direktörlerin adı Newcastle United ile anılıyordu. Ancak St James Park sakinleri rotayı değiştirdi.AS gazetesinin haberine göre kulüp bir geçiş sürecine hazırlanıyor. Bu süreçte en üst seviye yıldızları takıma kazandıramayacaklarının farkındalar. Bu nedenle geçiş dönemini de projeye uygun bir teknik direktörle sürdürmek istiyorlar.Siyah-beyazlılar bu çerçevede Portekizli teknik adam Paulo Fonseca'ya ilgi gösteriyor. Başarılı kariyeriyle ön plana çıkan Fonseca'nın kadroyu inşa etme döneminde takıma büyük katkı vereceği düşünülüyor.Ancak buna rağmen Fonseca'nın alternatifleri de mevcut. Steven Gerrard ve Frank Lampard'ın isimleri de Newcastle United ile anılıyor.Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı?48 yaşındaki Fonseca teknik direktörlüğe 2012'de Portekiz ekibi Paços de Ferreira'da başladı. Daha sonra bir sezon Porto'yu çalıştıran teknik adam Paços de Ferreira'ya geri döndü.2015-16 sezonunda Braga'da görev yapan Paulo Fonseca daha sonra ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi ve 2016-19 yılları arası Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı.Son olarak 2019-2021 yılları arasında Roma teknik direktörlüğü yapan Fonseca şu anda hiçbir takımı çalıştırmıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210415/ingiltere-newcastle-unitedin-suudilere-devri-girisimlerinde-basbakan-johnsonin-mudahalesi-yok-1044281356.html
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ingiltere, suudi arabistan, portekiz, futbol, shakhtar donetsk, zinedine zidane, newcastle united, paulo fonseca

Suudi Arabistanlıların satın aldığı Newcastle United, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere

09:38 27.10.2021 (güncellendi: 09:47 27.10.2021)
© REUTERS / Lee SmithNew Castle United
New Castle United - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Lee Smith
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Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United, Steve Bruce'ün yerine geçecek teknik direktörü belirlemek üzere. Siyah-beyazlılar Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'ya ilgi gösteriyor.
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United yeni sahipleriyle birlikte değişim ve dönüşüme başlıyor.

Suudi Arabistan destekli bir fon tarafından 300 milyon sterline satın alınan kulübe gelecek yıllarda birçok yıldızın katılması bekleniyor. Ancak Suudi yatırımının önceliği takımı çalıştıracak bir teknik direktör bulmak.
Newcastle United'da devir işlemleri bir yana ligde üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Steve Bruce'un görevine son verilmişti.
Daha önce Antonio Conte, Jose Mourinho, Roberto Martinez ve Zinedine Zidane gibi teknik direktörlerin adı Newcastle United ile anılıyordu. Ancak St James Park sakinleri rotayı değiştirdi.
AS gazetesinin haberine göre kulüp bir geçiş sürecine hazırlanıyor. Bu süreçte en üst seviye yıldızları takıma kazandıramayacaklarının farkındalar. Bu nedenle geçiş dönemini de projeye uygun bir teknik direktörle sürdürmek istiyorlar.
Siyah-beyazlılar bu çerçevede Portekizli teknik adam Paulo Fonseca'ya ilgi gösteriyor. Başarılı kariyeriyle ön plana çıkan Fonseca'nın kadroyu inşa etme döneminde takıma büyük katkı vereceği düşünülüyor.
Ancak buna rağmen Fonseca'nın alternatifleri de mevcut. Steven Gerrard ve Frank Lampard'ın isimleri de Newcastle United ile anılıyor.

Paulo Fonseca hangi takımları çalıştırdı?

48 yaşındaki Fonseca teknik direktörlüğe 2012'de Portekiz ekibi Paços de Ferreira'da başladı. Daha sonra bir sezon Porto'yu çalıştıran teknik adam Paços de Ferreira'ya geri döndü.

2015-16 sezonunda Braga'da görev yapan Paulo Fonseca daha sonra ilk yurt dışı hamlesini gerçekleştirdi ve 2016-19 yılları arası Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı.
Son olarak 2019-2021 yılları arasında Roma teknik direktörlüğü yapan Fonseca şu anda hiçbir takımı çalıştırmıyor.
Newcastle United - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2021
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