https://tr.sputniknews.com/20211027/the-military-watch-cinde-dunyanin-ilk-cift-koltuklu-5inci-nesil-savas-ucagi-gelistirildi-1050214581.html

The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi

The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi

Çin’de, dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch dergisi, J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T05:20+0300

2021-10-27T05:20+0300

2021-10-27T05:20+0300

savunma

çin

savaş uçağı

beşinci nesil

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The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor. Uçak, iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.Çift koltuklu savaş uçağının, J-20’nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.Bu aracın ayrıca, 5inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.

çin

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çin, savaş uçağı, beşinci nesil