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The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi
The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi
Çin’de, dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch dergisi, J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T05:20+0300
2021-10-27T05:20+0300
savunma
çin
savaş uçağı
beşinci nesil
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The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor. Uçak, iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.Çift koltuklu savaş uçağının, J-20’nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.Bu aracın ayrıca, 5inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.
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çin, savaş uçağı, beşinci nesil

The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi

05:20 27.10.2021
© AFP 2021 / Noel CelisJ-20 savaş uçağı
J-20 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
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Çin’de, dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch dergisi, J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini paylaştı.
The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor. Uçak, iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.
Çift koltuklu savaş uçağının, J-20’nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.
Bu aracın ayrıca, 5inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.
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