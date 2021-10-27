https://tr.sputniknews.com/20211027/yolda-karsilasan-husumetli-iki-grup-arasinda-tasli-sopali-kavga-3-kisi-yaralandi--1050213347.html

Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı

Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T03:22+0300

2021-10-27T03:22+0300

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türkiye

şanlıurfa

kavga

yaralı

taş

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar 'Polis' diye bağırarak yardım istedi.Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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şanlıurfa, kavga, yaralı, taş