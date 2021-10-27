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https://tr.sputniknews.com/20211027/yolda-karsilasan-husumetli-iki-grup-arasinda-tasli-sopali-kavga-3-kisi-yaralandi--1050213347.html
Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı
Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:22+0300
2021-10-27T03:22+0300
2021-10-27T03:31+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
yaralı
taş
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerindeki kadınlar 'Polis' diye bağırarak yardım istedi.Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu. Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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şanlıurfa, kavga, yaralı, taş
Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı 03:22 27.10.2021 (güncellendi: 03:31 27.10.2021)
Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta ise hasar meydana geldi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, yolda karşılaştı.
Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Olay yerindeki kadınlar 'Polis' diye bağırarak yardım istedi.
Uzun süre kimsenin ayıramadığı kavgada
3 kişi yaralanırken 3 araçta ise maddi hasar oluştu.
Çevredekilerin araya gitmesiyle son bulan
kavgada
yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.