https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-genelkurmay-baskani-milley-cinin-hipersonik-fuze-testini-sputnik-1e-benzetti-1050256517.html

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'in hipersonik füze testini Sputnik 1'e benzetti

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'in hipersonik füze testini Sputnik 1'e benzetti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in son günlerdeki hipersonik füze testini de, Soğuk Savaş dönemindeki 'Sputnik anı' olabileceğini öne sürdü... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T10:32+0300

2021-10-28T10:32+0300

2021-10-28T10:38+0300

abd

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uzay

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soğuk savaş

uss dwight d. eisenhower

hipersonik füze

sputnik 1

savunma

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bloomberg News ile yaptığı röportajda Çin'i ordusunu hızla geliştirdiğini söyleyerek eleştirdi. Milley, ABD’nin 21. yüzyıl silahlanma yarışında rakiplerinden oldukça geride kaldığını belirtti.Milley, "Gördüklerimiz hipersonik bir silah sisteminin test edilmesiydi ve bu çok önemli bir olaydı. Çok endişe verici. Bu Sputnik anı mı bilmiyorum ama oldukça yakın" ifadelerini kullandı. ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'in hipersonik silah testi yaptığına dair raporları doğrulayan en üst düzey yetkili oldu. Çin yönetimi, hipersonik füze denemesini reddetti ve bunun bir uzay aracı olduğunu söyledi.Financial Times, Çin'in ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini ve bunun ABD istihbaratını ‘şaşırttığını’ yazmıştı. Financial Times'ın 5 kişiye dayandırdığı haberine göre, söz konusu kişilerden 3'ü füzenin hedefi ıskaladığını belirtse de diğer 2'si Çin'in hipersonik silah kabiliyeti konusunda ABD'nin fark ettiğinden çok daha büyük ilerleme sağladığını vurgulamıştı.Sovyetler Birliği (SSCB), insanlığın ilk kez dünya dışına yolculuk yapmasını sağlayan ve uzay çağını başlatan Sputnik 1 uydusunu 4 Ekim 1957'de uzaya göndermişti. Modern standartlarla karşılaştırıldığında çok da etkileyici olmayan Sputnik 1 uydusunun top benzeri metalik bir gövdesi ve 4 ayağı vardı, 83 kilogram ağırlığındaydı ve bipleme dışında hiçbir şey yapamıyordu.Ancak uyduda bulunan radyo vericisi operatörler tarafından izlenme imkânı veriyordu. Operatörler, bu sayede Dünya'nın İyonosfer katmanındaki elektron yoğunluğu hakkında bilgi sahibi olabiliyordu.Sputnik 1 uydusu yalnızca metal bir toptu, ancak insanlığın uzayı keşfine yönelik bugün hâlâ açık olan kapıyı araladı.Dönemin ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower, 1958 yılında Sputnik 1 ve daha sonraki Sputnik 2 uydusunun Sovyetler Birliği'nin, ABD ve dünyanın geri kalanını uzay konusunda gelişmelerde geride bıraktığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20200619/roscosmos-uzayda-silahlanma-yarisina-karsi-1042282257.html

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abd, sovyetler birliği, uzay, sputnik, soğuk savaş, uss dwight d. eisenhower, hipersonik füze, sputnik 1