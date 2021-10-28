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https://tr.sputniknews.com/20211028/bahceli-mandacilarin-izinden-yuruyenler-terorle-mucadeleye-karsi-gelen-kimliksizlerdir-1050262739.html
Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir
Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:22+0300
2021-10-28T13:22+0300
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MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Türkiye’nin geçmişte sömürgeci güçlere karşı mücadele ettiğini hatırlatan Genel Başkan Bahçeli, “Tam bağımsızlık onuru kurtuluşumuzun inanç kaynağı, kuruluşumuzun itibar sancağı olarak tıpkı bir bayrak gibi milli gönüllerde dalgalanmıştır. Milli Mücadele haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır. Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesidir. Teslimiyetçilerin bu zirveyi idrak etmesi beyhude bir çabadır. Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, işbirlikçilerini, husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekraren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir” ifadelerini kullandı.“Büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır” diyen Genel Başkan Bahçeli, şunları kaydetti:“Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.”29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Genel Başkan Bahçeli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum” ifadelerine yer verdi.
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mhp, devlet bahçeli

Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir

13:22 28.10.2021
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Türkiye’nin geçmişte sömürgeci güçlere karşı mücadele ettiğini hatırlatan Genel Başkan Bahçeli, “Tam bağımsızlık onuru kurtuluşumuzun inanç kaynağı, kuruluşumuzun itibar sancağı olarak tıpkı bir bayrak gibi milli gönüllerde dalgalanmıştır. Milli Mücadele haklı ve haysiyetli bir duruşun adıdır. Cumhuriyet ise bu şanlı mücadelenin ruhundan doğan, geçmişi gelecek özlemleriyle birleştiren fazilet timsali, milli egemenliğin tesis ve tecessüm zirvesidir. Teslimiyetçilerin bu zirveyi idrak etmesi beyhude bir çabadır. Dün müstevlilerin oyunlarını kahramanlıklarla bozan aziz millet kudreti, bugün onların uzantılarını, işbirlikçilerini, husumet cephesinden toplanan hıyanet temsilcilerini tekraren bozguna uğratma amacına kilitlenmiş, bundan da zerre taviz vermeme iradesiyle kenetlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır” diyen Genel Başkan Bahçeli, şunları kaydetti:
“Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.
Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.
Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Genel Başkan Bahçeli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet’in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum” ifadelerine yer verdi.
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