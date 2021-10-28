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https://tr.sputniknews.com/20211028/barcelonada-ronald-koeman-gorevden-alindi-1050251194.html
Barcelona'da Ronald Koeman görevden alındı
Barcelona'da Ronald Koeman görevden alındı
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, üst üste alınan yenilgiler sonucunda kulüp yönetimi tarafından görevden alındı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T01:26+0300
2021-10-28T01:26+0300
2021-10-28T01:30+0300
spor
barcelona
ronald koeman
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Barcelona bu sezon Koeman yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.La Liga'nın 11'inci haftasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/falcao-tarihe-gecti-barcelona-yikildi-1050246284.html
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barcelona, ronald koeman
Barcelona'da Ronald Koeman görevden alındı 01:26 28.10.2021 (güncellendi: 01:30 28.10.2021)
Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, üst üste alınan yenilgiler sonucunda kulüp yönetimi tarafından görevden alındı.
Barcelona bu sezon Koeman yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
La Liga'nın 11'inci haftasında
Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etmişti.