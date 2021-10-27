https://tr.sputniknews.com/20211027/falcao-tarihe-gecti-barcelona-yikildi-1050246284.html

Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı

Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı

La Liga'nın 11'inci haftasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T22:22+0300

2021-10-27T22:22+0300

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spor

barcelona

radamel falcao

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakika bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao kaydetti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Bu sonuçla üst üst ikinci kez mağlup olan Barcelona 15 puanda kalırken, 6. galibiyetini alan Rayo Vallecano puanını 19 yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211016/abdurrahim-albayrak-falcaoya-imza-parasi-icinde-yillik-5-milyon-euro-verdik-1049884188.html

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barcelona, radamel falcao