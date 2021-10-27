Falcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakika bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao kaydetti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Bu sonuçla üst üst ikinci kez mağlup olan Barcelona 15 puanda kalırken, 6. galibiyetini alan Rayo Vallecano puanını 19 yaptı.
La Liga'nın 11'inci haftasında Rayo Vallecano, Barcelona'yı Radamel Falcao'nun attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakika bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao kaydetti.