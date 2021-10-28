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https://tr.sputniknews.com/20211028/elektrikleri-kesilen-aile-8-gundur-karanlikta-yasiyor-1050261990.html
Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
Diyarbakır’da yaşayan Ağar ailesi, ‘kaçak’ kullandıkları iddiasıyla elektrikleri kesildi. 8 gündür elektriksiz yaşayan aile “Aylık 300-400 TL fatura ödüyoruz... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:09+0300
2021-10-28T13:13+0300
görüş
diyarbakır
elektrik
kaçak
kesinti
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Diyarbakır’da yaşayan Ağar ailesi, kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla elektrikleri kesildi. 7 kişilik aile, 8 gündür elektriksiz yaşıyor. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) tarafından elektrik saatlerinin 5 ay önce sökülüp götürüldüğünü ve 5 ay sonra da 'kaçak kulanmışsınız' iddiasıyla elektriklerinin kesildiğini belirten Ağar ailesi, 12 bin TL ceza kesildiğini ve ödeyemediklerini söylüyor. Konuyu yargıya taşıyan aile, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, elektriklerinin bırakılmasını istedi.‘Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz’Aile bireylerinden Şiyar Ağar, mağdur edildiklerini belirterek “5 ay önce elektrik saatini söküp götürmüşler, 5 ay sonra da ‘kaçak var’ demişler. Biz kaçak kullanmadık. Elektriğimizi kesip bizi mağdur ettiler. 8 gündür elektriksiz. Madem kaçak diyorsunuz o zaman kaçağın fotoğrafını, videosunu çekseydiniz. Hiçbir şey yok, sadece ‘kaçak kullanılmış’ diyorlar. 12 bin TL ceza kesmişler. Saatler panonun içinde kilitli ve anahtar da onlar da nasıl kaçak kullanalım. Faturalarımızı zamanında ödüyoruz. Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz, ne kaçağı? Evde hasta var, çocuk var ve 8 gündür elektriksiz bırakıldık. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.‘8 gündür karanlıkta yaşıyoruz’Anne Dılşah Acar da elektrik kesintisine tepki göstererek “8 gündür karanlıkta yaşıyoruz. Evde çocuk var. Hiçbir şey yapamıyoruz. Temel ihtiyaçlar için komşumuzdan üçlü fişle elektrik çektik. 5 ay önce elektrik saatini götürüp şimdi ‘kaçak kullanıyorsunuz’ diyorlar. Biz kaçak kullanmadık. Ödediğimiz faturalardan belli. Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz. Oğlum hasta, elektrik olmadığı için evde kalamıyor, karanlıktır diye ablasının evinde kalıyor. Ödeyecek durumumuz da yok. 8 gündür duş alamıyoruz, ne ben ne çocuklarım. Elbiseleri komşulara götürüp yıkıyoruz. Bir an önce elektriğimizin bırakılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.‘Mahkeme tedbir talebini reddetti’Ailenin avukatı Ferhat Kılınç, konu ile ilgili hukuki süreci şöyle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20210506/elektrigi-kesen-ekipler-ile-bolge-sakinleri-arasinda-kavga-cikti-4-yarali-1044441556.html
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, elektrik, kaçak, kesinti

Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor

13:09 28.10.2021 (güncellendi: 13:13 28.10.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarŞiyar Ağar
Şiyar Ağar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da yaşayan Ağar ailesi, ‘kaçak’ kullandıkları iddiasıyla elektrikleri kesildi. 8 gündür elektriksiz yaşayan aile “Aylık 300-400 TL fatura ödüyoruz, ne kaçağı?” diyerek kesintiye tepki gösterdi. Aile, konuyu yargıya taşıdı.
Diyarbakır’da yaşayan Ağar ailesi, kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla elektrikleri kesildi. 7 kişilik aile, 8 gündür elektriksiz yaşıyor.
Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ) tarafından elektrik saatlerinin 5 ay önce sökülüp götürüldüğünü ve 5 ay sonra da 'kaçak kulanmışsınız' iddiasıyla elektriklerinin kesildiğini belirten Ağar ailesi, 12 bin TL ceza kesildiğini ve ödeyemediklerini söylüyor. Konuyu yargıya taşıyan aile, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, elektriklerinin bırakılmasını istedi.

‘Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz’

Aile bireylerinden Şiyar Ağar, mağdur edildiklerini belirterek “5 ay önce elektrik saatini söküp götürmüşler, 5 ay sonra da ‘kaçak var’ demişler. Biz kaçak kullanmadık. Elektriğimizi kesip bizi mağdur ettiler. 8 gündür elektriksiz. Madem kaçak diyorsunuz o zaman kaçağın fotoğrafını, videosunu çekseydiniz. Hiçbir şey yok, sadece ‘kaçak kullanılmış’ diyorlar. 12 bin TL ceza kesmişler. Saatler panonun içinde kilitli ve anahtar da onlar da nasıl kaçak kullanalım. Faturalarımızı zamanında ödüyoruz. Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz, ne kaçağı? Evde hasta var, çocuk var ve 8 gündür elektriksiz bırakıldık. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

‘8 gündür karanlıkta yaşıyoruz’

Anne Dılşah Acar da elektrik kesintisine tepki göstererek “8 gündür karanlıkta yaşıyoruz. Evde çocuk var. Hiçbir şey yapamıyoruz. Temel ihtiyaçlar için komşumuzdan üçlü fişle elektrik çektik. 5 ay önce elektrik saatini götürüp şimdi ‘kaçak kullanıyorsunuz’ diyorlar. Biz kaçak kullanmadık. Ödediğimiz faturalardan belli. Her ay 300-400 TL fatura ödüyoruz. Oğlum hasta, elektrik olmadığı için evde kalamıyor, karanlıktır diye ablasının evinde kalıyor. Ödeyecek durumumuz da yok. 8 gündür duş alamıyoruz, ne ben ne çocuklarım. Elbiseleri komşulara götürüp yıkıyoruz. Bir an önce elektriğimizin bırakılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Mahkeme tedbir talebini reddetti’

Ailenin avukatı Ferhat Kılınç, konu ile ilgili hukuki süreci şöyle anlattı:
“Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtık, görevsizlik ile Tüketici Mahkemesi’ne verdi. Tüketici Mahkemesi’ne başvurduk, o da Arabuluculuk şartı var diyerek Arabulucuk’a başvurmak için bir hafta süre verdi. Tedbir talebimizi de davanın esasıyla alakalı olduğu gerekçesiyle reddetti. Normalde Arabuluculuk sonuçlanıncaya kadar tedbir kararının verilmesi gerekiyordu.”
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