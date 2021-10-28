https://tr.sputniknews.com/20211028/halk-tvnin-ankara-burosu-kapatiliyor-1050257102.html

Halk TV'nin Ankara bürosu kapatılıyor

Halk TV'nin Ankara bürosu kapatılıyor

Halk TV’nin Ankara bürosunun kapatılarak, Ankara Haber Merkezi'nde görev yapan çalışanların işten çıkarılacağı öğrenildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:00+0300

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türkiye

ankara

halk tv

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Medyakoridoru'nun haberine göre, Ankara büroda görev yapan 15 çalışana işten çıkarılacaklarına dair tebligat gönderildi. Ancak çalışanlara "İstanbul’a gelmek isteyen olursa bize bir hafta içinde bildirin” denildiği öğrenildi.Halk TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu hafta içi yayınlanan ‘Günün Raporu’ ve hafta sonu ekrana gelen ‘Türkiye Nereye’ programlarına son verilirken, ayrıca Savaş Kerimoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Türkiye’ programı için de bitirilme kararı verildi.Haber müdürü istifa etmiştiKanalın Ankara haber müdürü Umut Yertutan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Halk TV benim için bitti’ diyerek istifasını duyurmuştu.

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ankara, halk tv