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https://tr.sputniknews.com/20211028/irakta-isidin-saldirisinda-2-polis-hayatini-kaybetti-1050251814.html
Irak’ta IŞİD'in saldırısında 2 polis hayatını kaybetti
Irak’ta IŞİD'in saldırısında 2 polis hayatını kaybetti
Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde IŞİD mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T02:11+0300
2021-10-28T02:11+0300
2021-10-28T02:11+0300
dünya
irak
işid
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Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü’nde polise yönelik IŞİD saldırısı düzenlendi.Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.IŞİD dün de Diyala’da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.
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irak, işid, diyala
Irak’ta IŞİD'in saldırısında 2 polis hayatını kaybetti
Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetinde IŞİD mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Diyala’nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü’nde polise yönelik IŞİD saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.
IŞİD dün de Diyala’da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.