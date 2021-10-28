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Rus devriye gemisi 'Dmitry Rogaçev', Akdeniz’e girdi
Rus devriye gemisi 'Dmitry Rogaçev', Akdeniz’e girdi
Rus Donanmasına ait devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’in Akdeniz'e doğru yol aldığı fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T05:12+0300
2021-10-28T05:12+0300
savunma
rusya
akdeniz
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Rus Donanmasına ait devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’in Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldığı fotoğraflar İstanbul’daki gözlemcilerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Novorossiysk'te konuşlu yeni devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’, bir süre önce Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna dahil edilmişti.Şubat ayında Pakistan'ın ev sahipliğinde 45 ülkenin katılımıyla Hint Okyanusu’nda düzenlenen AMAN-2021 Deniz Tatbikatına katılan ‘Dmitriy Rogaçev’, ağustos ayında da Karadeniz'de hava savunma ve deniz muharebe tatbikatları gerçekleştirmişti.Önceki gün de, Rus Donanması'nın en büyük çıkarma gemilerinden ‘Orsk’, Rusya’nın Akdeniz'de lojistik üssü olan Suriye'nin Tartus limanındaki görevini tamamlayarak İstanbul ve Çanakkale Boğaz'ından Karadeniz’e giriş yapmıştı.
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rusya, akdeniz, gemi

Rus devriye gemisi 'Dmitry Rogaçev', Akdeniz’e girdi

05:12 28.10.2021
© Sputnik ‘Smetlivıy’ Rus askeri devriye gemisi
 ‘Smetlivıy’ Rus askeri devriye gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
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Rus Donanmasına ait devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’in Akdeniz'e doğru yol aldığı fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Rus Donanmasına ait devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’in Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldığı fotoğraflar İstanbul’daki gözlemcilerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Novorossiysk'te konuşlu yeni devriye gemisi ‘Dmitriy Rogaçev’, bir süre önce Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna dahil edilmişti.
Şubat ayında Pakistan'ın ev sahipliğinde 45 ülkenin katılımıyla Hint Okyanusu’nda düzenlenen AMAN-2021 Deniz Tatbikatına katılan ‘Dmitriy Rogaçev’, ağustos ayında da Karadeniz'de hava savunma ve deniz muharebe tatbikatları gerçekleştirmişti.
Önceki gün de, Rus Donanması'nın en büyük çıkarma gemilerinden ‘Orsk’, Rusya’nın Akdeniz'de lojistik üssü olan Suriye'nin Tartus limanındaki görevini tamamlayarak İstanbul ve Çanakkale Boğaz'ından Karadeniz’e giriş yapmıştı.
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