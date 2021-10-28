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https://tr.sputniknews.com/20211028/rusyada-sscb-ile-nazi-almanyasini-bir-tutanlara-yonelik-idari-tutukluluk-uygulamasi-teklifi-1050273808.html
Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi
Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi
Rusya’da Parlamentonun alt kanadı Duma’da tarihsel hafızanın korunması amacıyla sunulan yasa taslağına göre Sovyetler Birliği (SSCB) yönetimini, Nazi lideri... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T18:05+0300
2021-10-28T18:05+0300
dünya
rusya
ikinci dünya savaşı
duma
sscb
nazi
parlamento
nazi almanyası
tutuklama
karar
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Duma’nın internet sitesinde dün SSCB yönetimi ile Nazi Almanyası’nın eylemlerini birbirine denk tutanların cezalandırılmasına yönelik yasada düzenleme yapılmasıyla ilgili yeni bir tasarı yayınlandı.Milletvekillerinin oylayacağı tasarıya göre, cezalar kamuya açık biçimde SSCB yönetiminin, komutanları ve askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleri, kararları ve hedeflerinin; Nazi Almanyası ile Mihver Devletleri yönetimi, komutanları ve askerlerininki ile denk tutulması, aynı zamanda Sovyet halkının Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici rolü ve SSCB’nin Avrupa ülkelerinin kurtarılmasındaki insani misyonunun reddedilmesi durumunda uygulanacak. Cezalar internet dahil olmak üzere bilgi ve telekomünikasyon ağlarını kullanan herkes için geçerli olacak.Henüz taslak durumundaki düzenleme uyarınca, bu eylemleri gerçekleştirenler ilk seferde bin ila 2 bin ruble (15 ila 28 dolar) para cezasına veya 15 güne kadar idari tutukluluk cezasına çarptırılacak. Bu ceza resmi yetkililer için bin ila 4 bin, tüzel kişiler için de 10 ila 50 bin ruble (142 ila 710 ruble) kadar olacak.Eylemin tekrar edilmesi durumunda 2 bin 500 rubleden 5 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar idari tutukluluk cezası verilecek. Yetkililer için bu ceza 5 bin ila 20 bin ruble, tüzel kişiler için de 50 bin ila 100 bin ruble veya 90 güne kadar görevden uzaklaştırılmaları şeklinde uygulanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuzda Sovyetler Birliği ile Nazilerin eylemlerinin birbirine denk tutulması veya Sovyetlerin faşizmin yenilgiye uğratılmasındaki rolünün inkar edilmesinin yasaklanmasına yönelik bir yasayı imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/almanya-cumhurbaskani-yahudilerin-katledilmesi-nedeniyle-almanlarin-hala-sorumlu-oldugunu-soyledi-1049931053.html
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rusya, ikinci dünya savaşı, duma, sscb, nazi, parlamento, nazi almanyası, tutuklama, karar, benzetme

Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi

18:05 28.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü
Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Rusya’da Parlamentonun alt kanadı Duma’da tarihsel hafızanın korunması amacıyla sunulan yasa taslağına göre Sovyetler Birliği (SSCB) yönetimini, Nazi lideri Adolf Hitler’in rejimi ile bir tutmak yüklü para veya idari tutukluluk cezasına neden olabilir.
Duma’nın internet sitesinde dün SSCB yönetimi ile Nazi Almanyası’nın eylemlerini birbirine denk tutanların cezalandırılmasına yönelik yasada düzenleme yapılmasıyla ilgili yeni bir tasarı yayınlandı.
Milletvekillerinin oylayacağı tasarıya göre, cezalar kamuya açık biçimde SSCB yönetiminin, komutanları ve askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleri, kararları ve hedeflerinin; Nazi Almanyası ile Mihver Devletleri yönetimi, komutanları ve askerlerininki ile denk tutulması, aynı zamanda Sovyet halkının Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici rolü ve SSCB’nin Avrupa ülkelerinin kurtarılmasındaki insani misyonunun reddedilmesi durumunda uygulanacak. Cezalar internet dahil olmak üzere bilgi ve telekomünikasyon ağlarını kullanan herkes için geçerli olacak.
Henüz taslak durumundaki düzenleme uyarınca, bu eylemleri gerçekleştirenler ilk seferde bin ila 2 bin ruble (15 ila 28 dolar) para cezasına veya 15 güne kadar idari tutukluluk cezasına çarptırılacak. Bu ceza resmi yetkililer için bin ila 4 bin, tüzel kişiler için de 10 ila 50 bin ruble (142 ila 710 ruble) kadar olacak.
Eylemin tekrar edilmesi durumunda 2 bin 500 rubleden 5 bin rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar idari tutukluluk cezası verilecek. Yetkililer için bu ceza 5 bin ila 20 bin ruble, tüzel kişiler için de 50 bin ila 100 bin ruble veya 90 güne kadar görevden uzaklaştırılmaları şeklinde uygulanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuzda Sovyetler Birliği ile Nazilerin eylemlerinin birbirine denk tutulması veya Sovyetlerin faşizmin yenilgiye uğratılmasındaki rolünün inkar edilmesinin yasaklanmasına yönelik bir yasayı imzalamıştı.
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