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Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
Kuzey Amerika yerlilerinin lideri Oturan Boğa’nın saçından alınan örnek, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yaşayan bir adamın büyük büyükbabası olduğunu ortaya... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:45+0300
2021-10-28T13:45+0300
yaşam
abd
kızılderili
yerliler
dna
kızılderililer
güney dakota
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ABD'nin Washington eyaletindeki Smithsonian Enstitüsü’nde saklanan saç örneğinden alınan DNA, 1890 yılında ölen Oturan Boğa ile 73 yaşındaki Ernie LaPointe arasında akrabalık bağı olduğunu kanıtladı.Oturan Boğa ile aralarındaki akrabalık bağı doğrulanan 73 yaşındaki Ernie LaPointe isimli adam, Güney Dakota eyaletine bağlı Lead kentinde yaşıyor.Üç kız kardeşi olan LaPointe, "Bu DNA araştırmasının, büyük büyükbabamla olan akrabalığı tanımlamanın başka bir yolu olduğunu hissediyorum" dedi. LaPointe, "Hatırladığım kadarıyla insanlar sürekli atalarımızla olan ilişkimizi sorguluyorlar. Sadece bir baş belası olan bu insanlar, muhtemelen bu bulgulardan da şüphe duyacaklar" ifadelerini kullandı.Çalışma, uzun zaman önce ölmüş bir insandan alınan DNA’nın, hayatta olan biriyle tarihi bir figür arasındaki akrabalık ilişkisini ortaya çıkarmak için ilk kez kullanıldığı bir örnek oldu. Saç, kemik ve diş gibi kalıntılardan alınan DNA örneği ile başka araştırmacılara da bu çalışmayı yapabilme kapasitesi sunulmuş oldu.Söz konusu yöntem, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi’nin direktörü Eske Willerslev öncülüğündeki bilim insanları tarafından geliştirildi.Araştırmacıların, 2007’de Smithsonian tarafından LaPointe ve kız kardeşlerine verilmeden önce, oda sıcaklığında saklanan ve bozulan saçtan kullanılabilir DNA örneği çıkarma yöntemini keşfetmeleri 14 yılı buldu.
https://tr.sputniknews.com/20210719/kanadali-uzmanlara-gore-yuzlerce-cocuk-cesedinin-bulundugu-yatili-kilise-okullarindaki-verem-1044996721.html
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abd, kızılderili, yerliler, dna, kızılderililer, güney dakota

Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı

13:45 28.10.2021
© REUTERSSaçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS
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Kuzey Amerika yerlilerinin lideri Oturan Boğa’nın saçından alınan örnek, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yaşayan bir adamın büyük büyükbabası olduğunu ortaya çıkardı.
ABD'nin Washington eyaletindeki Smithsonian Enstitüsü’nde saklanan saç örneğinden alınan DNA, 1890 yılında ölen Oturan Boğa ile 73 yaşındaki Ernie LaPointe arasında akrabalık bağı olduğunu kanıtladı.
Oturan Boğa ile aralarındaki akrabalık bağı doğrulanan 73 yaşındaki Ernie LaPointe isimli adam, Güney Dakota eyaletine bağlı Lead kentinde yaşıyor.
Üç kız kardeşi olan LaPointe, "Bu DNA araştırmasının, büyük büyükbabamla olan akrabalığı tanımlamanın başka bir yolu olduğunu hissediyorum" dedi.
LaPointe, "Hatırladığım kadarıyla insanlar sürekli atalarımızla olan ilişkimizi sorguluyorlar. Sadece bir baş belası olan bu insanlar, muhtemelen bu bulgulardan da şüphe duyacaklar" ifadelerini kullandı.
Çalışma, uzun zaman önce ölmüş bir insandan alınan DNA’nın, hayatta olan biriyle tarihi bir figür arasındaki akrabalık ilişkisini ortaya çıkarmak için ilk kez kullanıldığı bir örnek oldu. Saç, kemik ve diş gibi kalıntılardan alınan DNA örneği ile başka araştırmacılara da bu çalışmayı yapabilme kapasitesi sunulmuş oldu.
Söz konusu yöntem, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi’nin direktörü Eske Willerslev öncülüğündeki bilim insanları tarafından geliştirildi.
Araştırmacıların, 2007’de Smithsonian tarafından LaPointe ve kız kardeşlerine verilmeden önce, oda sıcaklığında saklanan ve bozulan saçtan kullanılabilir DNA örneği çıkarma yöntemini keşfetmeleri 14 yılı buldu.
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