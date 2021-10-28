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Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak
Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Mısır müfredatına gireceği açıklandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:38+0300
2021-10-28T14:41+0300
spor
muhammed salah
mısır
müfredat
ders kitabı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.SporX’in The Times'dan aktardığı habere göre, 29 yaşındaki golcünün biyografisi, kariyeri ve hayırseverliği İngilizce ders kitaplarında yer alacak. Bu konular hem ilkokul hem de ortaokul seviyesindeki tüm Mısır müfredatında olacak.Muhammed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.Salah bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıktı ve 15 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/salahtan-premier-ligde-rekor-tarihin-en-skorer-afrikali-futbolcusu-oldu-1050151802.html
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muhammed salah, mısır, müfredat, ders kitabı

Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak

14:38 28.10.2021 (güncellendi: 14:41 28.10.2021)
© REUTERS / Andrew Yates Liverpool-Muhammed Salah
Liverpool-Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Andrew Yates
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Mısır müfredatına gireceği açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.
SporX’in The Times'dan aktardığı habere göre, 29 yaşındaki golcünün biyografisi, kariyeri ve hayırseverliği İngilizce ders kitaplarında yer alacak. Bu konular hem ilkokul hem de ortaokul seviyesindeki tüm Mısır müfredatında olacak.
Muhammed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.
Salah bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıktı ve 15 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.
Muhammed Salah, Liverpool - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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