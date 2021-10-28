https://tr.sputniknews.com/20211028/salah-misirda-ders-kitaplarinda-yer-alacak-1050266444.html

Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak

Salah, Mısır'da ders kitaplarında yer alacak

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Mısır müfredatına gireceği açıklandı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T14:38+0300

2021-10-28T14:38+0300

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spor

muhammed salah

mısır

müfredat

ders kitabı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.SporX’in The Times'dan aktardığı habere göre, 29 yaşındaki golcünün biyografisi, kariyeri ve hayırseverliği İngilizce ders kitaplarında yer alacak. Bu konular hem ilkokul hem de ortaokul seviyesindeki tüm Mısır müfredatında olacak.Muhammed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.Salah bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıktı ve 15 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/salahtan-premier-ligde-rekor-tarihin-en-skorer-afrikali-futbolcusu-oldu-1050151802.html

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muhammed salah, mısır, müfredat, ders kitabı